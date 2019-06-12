酒店徹夜豪飲威士忌酒駕害1命 他稱無力付150萬和解金

2019-06-12 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市曾姓男子去年4月深夜赴市區酒店徹夜狂飲威士忌至清晨，不顧渾身酒氣仍自駕上路，又貿然在車輛行進期間撥打電話，方向盤一時偏離，自小客車衝上對向車道，迎面撞擊趕早出門的潘姓機車騎士，害騎士多處骨折、挫傷、氣血胸，送醫急救仍宣告不治。曾男原與被害家屬以150萬元談妥和解，事後卻又稱因故無力籌措賠償金，橋頭地方法院依酒駕致死罪判他有期徒刑3年8月。

判決指出，當時年約56歲的曾男去年4月22日深夜時分赴新興區尊爵酒店，豪飲威士忌，凌晨4時許又自駕離去，沿杉林區台29線往北開。酒意尚未消退的曾男又罔顧危險，在開車途中持手機撥打電話，害車輛駛入對向車道。這時，潘姓騎士趕早騎車，見眼前衝出逆向車輛，閃避煞車不及，直接被自小客車車頭猛然撞上。

潘男全身受多處重傷、併發出血性休克，送醫搶救仍回天乏術。員警到場要求曾男施行酒測，酒測值高達每公升0.61毫克，被依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪送法辦。

曾男到案坦承酒駕，也與被害人家屬達成和解，答允賠償150萬元，詎料，其辯護律師事後又稱，曾男為籌措賠償金，持票追索債權，反被人重傷，雙目失明，再也無力籌措賠償金，並強調絕非沒誠意賠償，請求從輕量刑。