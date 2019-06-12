被控夜店猥褻女子 男辯與她屬「友達以上、戀人未滿」

2019-06-12 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿誠」兩年前帶女子「小倩」到夜店，被害人控告他對她毛手毛腳，檢察官依強制猥褻起訴，他辯稱兩人交情非淺，已達「友達以上、戀人未滿」階段，台中地院查出他在夜店內，對她搭肩、摟腰多次，還以手捧住她的臉，作勢親吻，改依違反性騷擾防治法，判他拘役55日，得易科罰金。

被害人「小倩」證稱「他摸我的腰跟胸部，他先搭我的肩，手就慢慢下移到胸部、腰部，後來到我屁股，我就馬上撥開他的手，他就硬捧我的臉，作勢要親我，他的鬍子都碰到我了，我就閃開」。

「阿誠」辯稱「我並沒有對她搭肩、摟腰，是她跟我開玩笑，我才用手捧她臉頰，請她不要再說，並不是撫摸臉頰，也不是刻意要去摸她的臉。我曾經跟她一起單獨去過同一家夜店，我明明有很多機會對她下手，都沒對她下手，為何要在當日那麼多人的情況下對她做什麼」 。

辯護律師為「阿誠」辯稱他與她交情匪淺，兩人曾於3年前到夜店，且是她的生日，兩人合照親密相偎，平時都會LINE熱絡聊天，在學校時互動頻繁，兩人可說是「友達以上、戀人未滿」。

故當時兩人同在五光十色、意亂情迷「X-CUBE夜店」，他對於「友達以上、戀人未滿」的她示好、喜歡之行為而有肢體上接觸，其行為主觀上具有探求告訴人意願之意，此時對異性好友示好之接觸，不當然具有有惡性，不能僅以肢體接觸，即具有性騷擾故意。

判決書指出，「阿誠」於前年11月10日深夜，與「小倩」及友人，前往台中市「X-CUBE夜店」幫友人慶生，「阿誠」在包廂旁吧檯，乘她不及抗拒之際，對她搭肩、摟腰多次，她不斷閃躲，他又以手捧住她的臉，作勢對其親吻，以此方式觸摸她的肩膀、腰部、臉部等身體隱私部位。

經「小倩」向身旁的友人以眼神求助後，友人以身體阻擋「阿誠」，將她拉開，「阿誠」始倖然罷手。經被害人提起告訴，檢察官依強制猥褻罪將他起訴。