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網紅「老濕姬」米砂感情糾紛 挨告妨害名譽判刑

2019-06-12 13:36聯合報 記者林伯驊╱即時報導

自稱「老濕姬」的網紅米砂，去年2月涉在臉書貼文用「謊言大師」等內容，指射另名COSPLAY表演者貓菻，遭貓菻提告。高雄地院審理認為，米砂貼文的字眼確實有鄙視、詆毀，雖她PO在個人臉書而非粉專，追蹤人數及關注度都不低，也吸引網友跟著罵，依犯散布文字誹謗罪處2月徒刑，易科罰金6萬，可上訴。

據了解，米砂本名姓江，作風性感大膽，自稱「老濕姬」，拍片常討論兩性私密話題，日前曾找藝人孫鵬之子孫安佐拍攝影片引發話題，YouTube頻道訂閱突破54萬。

判決指出，米砂疑似和貓菻顧姓女子、顧女的男友網紅「茶A」有感情糾紛，去年2月14日、22日，在個人臉書貼文，內容指射感情私事，米砂還標註貓菻的臉書，明顯是針對顧女，貼文還設定為公開狀態，顧女看到氣得赴苓雅警分局報案提告妨害名譽

米砂被依妨害名譽起訴，她承認有貼文，法官認為，貼文用「謊言大師」的字眼，含有輕侮、鄙視對方意思，已公然辱罵且損害顧女名譽，加上米砂的個人臉書也有不少人追蹤，該兩篇貼文PO出後，不少網友留言跟著謾罵。

法官指出，米砂遲遲沒和顧女達成和解，考量米砂認罪，也沒前科，依犯散布文字誹謗罪處2月徒刑，易科罰金6萬。

高雄地院。圖／本報資料照
高雄地院。圖／本報資料照
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