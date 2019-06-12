夫妻離婚分財產 老公「極端富裕」要付1.4億元給老婆

2019-06-12 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



出身金融世家的呂姓男子身價非凡，名下台北市房產有10多筆，而他被妻子控訴家暴、外遇、對孩子不聞不問，且雙方長期分居達18年，妻子提離婚訴訟並請求給付扶養費、分配夫妻財產等，並形容他經濟能力「極端富裕」，台北地方法院日前判准兩人離婚，雙方共同擁有小孩監護權，而呂男應按月支付小孩扶養費15萬元，並給付妻子1.4億餘萬元，可上訴。

呂妻提告主張，她和丈夫結婚20年育有2名子女，但丈夫結婚2年後自行搬離住處，雙方分居長達18年，且丈夫曾搞外遇，也對她和小孩家暴；小孩也均有疾病，但丈夫對孩子漠不關心，都是由她一手拉拔長大，請求法官判准離婚。

她說，丈夫外遇期間曾被她捉姦在床，並提起刑事訴訟，丈夫事後同意給付3000萬元，她才撤回告訴，但丈夫至今仍未給付金額，提告請求丈夫依約給付3000萬元和解金；另丈夫的經濟能力「極端富裕」，要求丈夫按月給付小孩的扶養費15萬元，並請求夫妻財產分配，丈夫應給付她4億3千餘萬元。

呂男抗辯，他否認雙方長期分居、家暴、對孩子不聞不問，更否認有外遇。他6年前搬到埔里生活3個月，之後妻子認為兩人感情不睦，他為修補關係又搬回台北，另兩人從未達成和解，3000萬元只是律師以離婚為前提，要求他提出的條件，從來都不是和解金。呂男認為，他的財產多為婚前財產或是婚後受贈、繼承而來的，並非靠薪資所得，認為平均分配財產有失公平，請求法官駁回訴訟。