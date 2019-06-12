重機占機車停等區挨罰900元 騎士：汽車別再逼我們了

2019-06-12 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園王姓男子去年3月26日騎1輛大型重機車，被檢舉「紅燈占用機車機車停等區」，挨罰900元罰單，王認為，他是安全起見怕後車追撞，繳完罰鍰後提起行政訴訟主張撤銷罰單，是希望汽車駕駛不要再逼重機進入停等區；法院認為，王主觀無故意或過失，符合常人避險原則，判處撤銷。

經調查，桃園蘆竹警分局去年3月26日接獲檢舉，王當天中午12點多騎大型重機在南竹路、中正北路口，有「紅燈占用機車停等區」違規，開單舉發經桃園市交通裁決處認定違規屬實，裁罰900元罰鍰。

王男主張，是因怕後方汽車煞不住，所以就往前駛入機車停等區裡面，以拉長前、後車的安全距離，還有顯示車尾的雙黃燈，就是為了警告後車不要撞到他；王還說，平常騎大型重機就常遇到這種狀況，當天後面機車差點就要撞到他，為安全起見才習慣離後車遠點。

王表示，本件罰單他已經繳納罰鍰，也擔心再被檢舉不敢這樣騎了，提起行政訴訟是為了表達汽車駕駛人可以小心，不要逼他們騎大型重機的人進入機車停等區；交裁處認為，王紅燈占用機車停等區，違規事實明確，接受民眾檢舉舉發並無違誤。

法院勘驗檢舉錄影畫面，當時紅燈檢舉人的汽車在王重機後方，重機尚未進入機車停等區前，車尾就已顯示閃爍黃燈，後來才進入停等區，車輛並駛近停靠後方。

院方認為，檢舉人當時已見號誌為紅燈，與前面重機距離不遠，但車速達41公里，王男身為1名「機車」騎士而言，當然會怕若驟然停在機車停等區後方，可能會被追撞，王考量當時停等區內無其他機車，先顯示閃黃燈後駛入，應符合一般人避險常情。