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專業免費又迅速 不用打官司這招也可解決金融糾紛

2019-06-12 12:21聯合報 記者林孟潔╱即時報導

台北地方法院和財團法人金融消費評議中心今天起共同合作辦理轉介金融消費紛爭，當法院受理民眾的金融爭議時，可以轉介至金評中心專人協助調解糾紛，讓民眾快速有效解決案件，也降低法院訴訟案件量。

司法院表示，近年社會經濟活動變遷，出現新型態交易，導致訴訟案件急遽增加，案件延滯難以滿足人民追求速度、效率的需求，因此2年前啟動ADR機構查詢平台，讓民眾可以查詢訴訟外解決紛爭的機構。而台灣金融交易、金融業總公司多集中於台北市，台北地方法院民事案件中以金融案件為最多，故由台北地院與金評中心合作試辦金融消費爭議案件轉介合作，有效降低消費者處理消費爭議的成本及時間。

司法院指出，轉介金評中心的優點包括專業、免費、迅速，因金評中心評議委員是由具備銀行、保險、證券等相關專業的學者專家、公正人士所組成，而依歷年統計顯示，調解結果與法院判決確定結果多數相符，可作為當事人解決紛爭的參考，且金評中心不會向消費者收費，時間上也比法院訴訟來得快。

民事廳長李國增指出，金評中心是一個訴訟外解決紛爭機制，希若民眾有相關金融紛爭欲進入法院訴訟，可以透過法院的聯合服務中心轉介給金評中心調解，若調解成立，其效力和法院的調解效力相同。他說，未來如投資連動債、信用卡點數升等、保險理賠、投資型保單、期貨、股票等產生糾紛，即可透過轉介機制由金評中心處理。

台北地院也舉例，2009年出現連動債爭議案件，當時大部分案件均進入法院審理，造成不少負擔，而2017年TRF人民幣遠期契約爭議案件，金評中心受理290件案子，其中調解成立272件，僅有少數案件進入法院審理，確實大大降低訴訟負荷，加快解決紛爭的速度。

台北地方法院和金融消費評議中心今天啟動轉介機制，降低訴訟案件量，也減少解決紛爭的...
台北地方法院和金融消費評議中心今天啟動轉介機制，降低訴訟案件量，也減少解決紛爭的時間。記者林孟潔／攝影
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台北地方法院和金融消費評議中心今天啟動轉介機制，降低訴訟案件量，也減少解決紛爭的...
台北地方法院和金融消費評議中心今天啟動轉介機制，降低訴訟案件量，也減少解決紛爭的時間。記者林孟潔／攝影
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