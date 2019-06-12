中山地政事務所涉弊 專員協助建商加速審核建案遭訴

2019-06-12 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市政府台北市中山地政事務所專員鄭復康，被控涉嫌趁經辦業務時，兩度收受地政士黃雅盈賄絡，協助建商及內湖都市更新會，加速審核公告、更正公告資料。台北地檢署今依貪污治罪條例起訴鄭、黃女及員工張斯閔等3人，另內湖都更會總幹事陳金龍罪嫌不足，獲不起訴處分。

中山地政事務所為北市府的二級機關，有主任、秘書各1人，下設有5個課及人事、主計等單位，預算員額135人，包括職員89人、職工46人，管轄範圍為北市中山及內湖區。

檢廉調查，2017年4月，中山區「天璽」建案的建商直接交由地政士至中山地政事務所送件，但依規定該建案應由北市都更處辦理，不能自行送件，因不符規定遭退件。

建商找上黃雅盈，希望在4月底審查完畢，黃女聯繫負責審查土地登記作業等相關業務的鄭，修改內容後由鄭向地政事務所承辦人員關切案件流程，讓該建案順利在4月底完成審查公告。建案公告當天，黃女便指示旗下員工張斯閔送交3萬元現金等禮物給鄭。

2017年9月，內湖都市更新會推出東湖「如意琚」建案，審查時發現資料有誤，都更會透過黃女與鄭接觸，希望改以切結書方式更正資料，協助審查通關，因此該建案於9月底順利審核完成，黃女隔天親自送交3萬元現金給鄭。

案經檢舉，北檢去年6月16日指揮廉政署搜索、約談鄭及黃女、員工張斯閔等人到案，複訊後諭令鄭以50元萬、黃女以20萬元、張以5萬元交保。