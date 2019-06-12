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偵查不公開辦法6月15日上路 他指「新東廠」正式掛牌成立

2019-06-12 11:49聯合報 記者林政忠╱即時報導

法務部日前修正「偵查不公開作業辦法」，新法將於6月15日施行。新修正的重點除了設立發言人制度、劃定採訪禁制區等規範媒體作為，機關內部也須成立「偵查不公開檢討小組」、上級機關設立「偵查不公開督導小組」，建立違規者咎責機制。同時，新法也將可公開案件、不得公開事項明確化。

名嘴羅友志今天在臉書貼文，「東廠」在史上最黑暗的警察節正式掛牌成立，3個月前偷偷摸摸通過「偵查不公開辦法」，選在「615警察節」開始，以後在「各縣市刑警大隊資訊科」設個「新聞監看小組」，地檢署一樣也要。

羅友志說，從此以後，

@爆料公社掰掰～～

@我家遭小偷，請記者來報導，警察到場可以說「偵查不公開，報導送辦」，明明是針對公務員，卻被刻意誤導！(某台記者已經碰到案例一次)

@民眾投訴爆料，只要警察、檢察官一來，偵查不公開，全部媒體退散，不然我辦你！

@陳水扁貪汙，第一時間不得報導，「偵查不公開」，確定有關社會公益重大矚目，才「開放報導」，會不會寒蟬效應，這樣擴大解讀？

@所有報導，不能有名字，不能敘述情節，不能有當事人畫面(你們自己想像那是什麼新聞)！

羅友志指出，爾後，所有不利於政府的新聞，「新聞監看小組」監看到，警告媒體「偵查不公開」，敢報導，送辦。

余政憲時代「犯罪零成長」，造成史上警察吃案最高潮時代，造假、欺瞞、粉飾太平，治安史上最敗壞。

李逸洋時代「靖紀專案」，警察內部設東廠，讓警察互相監督，說是讓警察風紀變好，結果鬥爭風氣日盛，警察士氣低落，治安又創新低！

徐國勇時代「偵查不公開」，第一個配合的是當過警察的市長侯友宜，新北市政府開第一槍，以後消防局車上保障民眾權益的救護畫面，不得上網，不然送辦！好啊！全民都送辦好了！自由，自由，多少罪惡假汝之名以行！

法務部決定偵查不公開作業辦法將於6月15日施行。名嘴羅友志今天在臉書貼文，「新東...
法務部決定偵查不公開作業辦法將於6月15日施行。名嘴羅友志今天在臉書貼文，「新東廠」在史上最黑暗的警察節正式掛牌成立，以後「各縣市刑警大隊資訊科」要設「新聞監看小組」。圖/取自羅友志oo有事找友志粉專
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警察東廠

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