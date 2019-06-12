按摩女拉人夫「促進消費」 約出遊住旅館偷嘿咻

2019-06-12 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



黃姓女子2015年間因為替梁姓人夫按摩，結果雙方產生曖昧情緒，還互相以「老公、老婆」互稱，梁的妻子林女發現老公形跡鬼祟，驚見手機有曖昧對話、親吻臉頰照片，她不甘婚姻遭介入，向黃提告求償60萬元，黃女喊冤認為遭仙人跳，但法院不採信，判她得陪林30萬元。

林主張，黃明知她先生梁男為人夫，卻從在2015年11月至隔年1月，以男女朋友方式交往，還多次到九份、北投，南投等觀光景點出遊，甚至多次入住汽車旅館發生性行為，認為自己配偶權遭侵害，精神上遭受莫大痛苦，向林求償60萬元。

黃女辯稱，自己擔任美容店按摩師，因梁男來消費才認識，她為了促進梁再回來消費，雙方開始聯繫，但沒有以男女朋友方式交往，更未發生性行為；她還說，梁騙她單身，自己也對他有好感，況且現在已和梁斷絕聯絡，且林請求金額過高，認為她和林女都是受害者。

梁男證稱，剛開始他向黃佯稱自己單身，但黃從其他管道得知他已婚，2人在2015年11月左右成為男女朋友，黃要求互稱「老公、老婆」，他也答應。

加上雙方line訊息中，黃曾傳「公～起床沒？」「老公～早安，現在才13度，你要穿保暖一點，別感冒了」，足見他們以公、婆相稱，對話親密也逾越一般男女正常社交行程度，況且還有2人臉貼臉、親吻臉頰的合照，並非一般婚姻配偶所能容忍。

而黃女雖然稱，覺得自己遭仙人跳，但並未具體舉證，法院根據他們對話，見林女發現老公和黃交往，覺得自己在婚姻中已失去對梁獨佔的愛與性關係，曾持續向梁表達震驚、不安與質問，梁則以安撫、致歉回應，難認林與梁聯合透過誘使黃女交往，而從她身上牟利。