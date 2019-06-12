運鈔員欠賭債監守自盜 利用補鈔時侵占1337萬

2019-06-12 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



立保保全公司運鈔員姚慶佳，因積欠賭債需款孔急，利用至廣三SOGO百貨、NOVA英才店、OK超商等的自動櫃員機補鈔時，將鈔匣內的款項侵占入己，先後侵占1337萬2000元，其中494萬投注彩券、或還賭場債務，經立保公司發現鈔匣短少款項報警查獲，查扣843萬餘元，台中地檢署今天依業務侵占罪將他起訴。

起訴書指出，姚慶佳（40歲）於2012年起至立保保全公司擔任運鈔員，工作內容為將盛放鈔票的鈔匣載運至各銀行的自動櫃員機，於自動櫃員機操作查看舊鈔匣內的剩鈔款項後卸下，換上新鈔匣，再於自動櫃員機上輸入新鈔匣內的金額。

未料，姚男因積欠賭債、卡債及貸款，需款孔急，分別在3月14日、 18 日、21日，向同組「新手」楊姓運鈔員佯稱要取卡、或買彩券，為免運鈔車的感應器誤報，向楊借用運鈔車的感應器。

姚再趁楊下車之際，利用補鈔時，侵吞載到台中市西區廣三SOGO、NOVA英才店、OK超商公門市各銀行所設自動櫃員機鈔匣內的款項，共侵吞1530萬3000元。

至21日下午，姚在台中市西區統一超商附近巷內，趁楊下車之際，欲將其中200萬補回鈔匣，以掩飾犯行，惟因款項巨大，又恐楊返回發現，慌亂中僅回補193萬1000元，故共侵佔1337萬2000元。

3月22日清晨，立保公司中部營業處處長華銘欣接獲該公司整鈔中心通報廣三SOGO的鈔匣短少6萬9000元，遂詢問姚慶佳有無遺落款項，姚自知犯行敗露，遂棄職潛逃，經警於3月28日在南投縣草屯鎮拘提姚到案，扣得現金843萬餘元。