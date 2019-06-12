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婚外情曝光！週刊爆阿翔大街熱吻謝忻

與男友吵架獨自外出 她被狼性侵還被毒打

2019-06-12 07:44聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

王男前年8月間在大甲溪橋畔，見與男友吵架負氣獨自行走的「小美」（化名），猛打被害女頭部強暴得逞，還恐嚇說「妳不乖乖配合，我就讓妳死」，二審依強制性交罪將他判刑4年確定，被害人請求損害賠償，台中地院判決王男賠償被害人新台幣80萬元。得上訴。 

合議庭審酌，王男與「小美」素不相識，趁她晚間獨自外出之際，心生歹意，將她推下路邊草叢，又粗魯地壓制、毆打被害人、及侵犯她的身體，直至她男友抵達現場方才住手，前後時間長達數十分鐘；而被害人當時年齡僅約24歲，遭王男侵犯後，除身體受有傷害，精神也非常驚恐，心靈受創難以抹平，因此判決賠償80萬元精神慰撫金。

判決書指出，被害女子「小美」前年8月28日晚間，因與男友吵架獨自外出，適王男將轎車停在大甲溪橋南端處路邊講電話，見她步行經過，就關閉車大燈，隨即熄火，開門下車，尾隨被害女子。

王男從後方伸手摀住「小美」嘴巴，將她往路邊草叢推下，致她跌入路邊草叢，，她坐起後隨即以手機撥打電話向其男友求救並告知她所在位置，王男隨即跳下草叢，直接以屁股壓在被害女頭上，將她的手機搶下並掛斷。

王男並以一手摀住她嘴巴，腳壓著她的手，一手解開被害女子衣物，性侵害被害人，被害人掙扎並喊痛，他恫稱稱「妳不乖乖配合，我就讓妳死」，並大力打她的頭，造成被害人的頭疼痛、暈眩，王以此強暴方式對被害人強制性交得逞。

此時「小美」的男友到達現場，大喊她的名字，男友聽到她大喊救命，王男即停止動作，而將被害女往更下方水溝拉，男友跳下草叢拉住她，王男即逃離現場，警方據報到達現場，發現距離被害人遭性侵處150公尺路旁停放王男駕駛之自小客車。

被害女至綜合醫院驗傷，發現她左面部眼下區眼顯抓痕、胸腹部、背臀部、四肢部多處抓痕、陰部新撕裂傷等傷害。

王男見與男友吵架負氣獨自行走的「小美」，猛打被害女頭部強暴得逞，台中地院判決王男...
王男見與男友吵架負氣獨自行走的「小美」，猛打被害女頭部強暴得逞，台中地院判決王男賠償被害人新台幣80萬元。得上訴。 圖／本報資料照
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性侵恐嚇

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