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新北前議員剷平山頭蓋廟 開庭辯沒有造成災害或傷亡

2019-06-11 22:10聯合報 記者陳俊智╱即時報導

前新北市議員林水山前年6月在三峽山區大興土木，興建「三峽萬甲仙境」寺廟，因嚴重影響當地生態和山坡地安全被依違反水土保持法起訴。新北地院今天開準備庭，他承認有越界開墾林務局和國有財產局的土地，但辯稱起訴內容與事實有差距，強調自己沒有造成災害或人員傷亡，並非十惡不赦之人。

前年6月，林水山明知在山坡地建廟要提出申請並擬定水土保育計畫，但他在申請案通過就偷跑，而且被查獲仍暗地持續施工，截至去年4月開墾了將近2公頃，幾乎剷平整座山頭；事件曝光後，他曾向媒體表示建廟是「奉神明指示」，偵訊時也向檢調人員供稱自己知道申請案不太可能過關，但因為信仰關係，只能硬著頭皮做，最後被檢方起訴且建請從重量刑。

法庭上，林水山表示起訴內容跟事實有差距，辯稱自己沒有如起訴書說的「包山包海」，也不是十惡不赦之人，僅承認越界開墾到別人的土地，對於申請案未過關就偷跑、聘請工人整地目的等問題則是支吾其詞。

林水山坦承有雇用挖土機整地，但法官詢問他整地和聘請工人的原因時，他跳針回答「工人是受命於我」，且頻頻回頭向律師求救，最後在法官追問下只說「挖土機是除草，工人是幫忙買便當」。

由於林水山多次未能針對問題作回答，法官詢問林的律師意見，林的律師才表示自己也是昨天晚上臨時受委任，沒有時間閱卷，也沒有充分時間與當事人討論，希望擇期再開準備庭；法官考量林與律師需要討論時間，最後裁定擇期再開準備庭。另外，新竹林管處因為所屬土地遭破壞，今天也在準備庭上提出附帶民事賠償。

新北市三峽區「三清萬甲仙境」宮廟濫墾達２公頃，現已強制拆除。 圖／新北市工務局提...
新北市三峽區「三清萬甲仙境」宮廟濫墾達２公頃，現已強制拆除。 圖／新北市工務局提供
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前新北市議員林水山因涉嫌違反水土保持法被起訴。今天出庭時，他堅稱自己沒有造成災害...
前新北市議員林水山因涉嫌違反水土保持法被起訴。今天出庭時，他堅稱自己沒有造成災害或人員傷亡，並非十惡不赦之人。本報資料照片
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新北市三峽區「三清萬甲仙境」宮廟濫墾達2公頃，現已強制拆除。 圖／新北市工務局提...
新北市三峽區「三清萬甲仙境」宮廟濫墾達2公頃，現已強制拆除。 圖／新北市工務局提供
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