知名蛋糕店「南蠻堂」 違反商標法遭起訴

2019-06-11 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



創業40多年的台北知名蛋糕名店「南蠻堂」，本店位於萬華區西門町，因經營蛋糕的葉氏家族卻鬧分家，第2代長子葉佩根在大同、中山區開店，回頭控告西門老店的第3代負責人、外甥蘇家民侵害商標權，台北地檢署根據智慧財產局登記文件，認為「南蠻堂」文字、圖案確屬葉佩根，依違反商標法起訴蘇家民。

這起名店分家爭議多時，雙方從私下爭執一路對抗到網路上，第3代經營的西門店官網網址「nanmantang」，第2代經營的網址則是「nanmando」，2個網站不但使用的「南蠻堂」字體與古帆船圖樣相同，對於「南蠻堂」的起源，也口徑一致稱，「台灣長崎蛋糕的創始者葉永青先生於1968年與日本長崎本舖合作，共同在台北市衡陽路創立台灣長崎本舖的創始店。」

之後，葉永青因合夥生意變卦，黯然離開公司，於1971年創立了台灣第一家本土製作長崎蛋糕的店鋪，從這裡開始，主張擁有「南蠻堂」商標的第2代網站說，葉永青創辦的店鋪名為「南蠻堂」，而第3代則說是「南蠻堂有限公司」，之後對於南蠻堂的接棒交班歷程，雙方開始各說各話。

2019年初，已接手在西門町經營老店的第3代蘇家民，在網站上發聲明，強調自己的西門店和後來新開的板橋店、復興店是「實際成立於1971年，為顧客服務了近半個世紀」的老店。

第2代的葉佩根在自己的網站上發出聲明，除強調握有「南蠻堂」與「南蠻加壽蛋糕」圖樣及文字之商標權，公司旗下擁有「民權概念店」及「長安蛋糕茶飲店」外，也表示已經委由律師提告。

檢察官調查後認為，無論雙方到底誰經營的是真正創始本店，依照經濟部智慧財產局文件，第2代葉佩根的確是相關商標權的所有權人，葉佩根已經告知第3代蘇家民需取得授權否則不得使用，但蘇仍使用至今。