要遠通電收付4.2億懲罰性違約金 高公局又敗訴

2019-06-11 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



遠通電收公司因高速公路電子收費系統（ETC）營運後年利用率未達契約訂定目標，被高公局按日開罰50萬元，2011至2013年累計4億餘元懲罰性違約金，但遠通電收不服，提告主張「懲罰性違約金債權不存在」，台北地方法院判遠通電收勝訴，免繳4億2750萬元。高公局上訴，台灣高等法院今判上訴駁回。

遠通電收主張，2007年和高公局簽訂契約，由公司負責ETC建置、營運、維護、操作和行銷服務，但高公局2011年發函表示公司未達契約條款中訂定的電子收費分年利用率第3年度45%的目標，公司因此提出解決方案；未料，高公局2012、2013年三度發函，再指公司未達第5、6年度年利用率65%、70%的目標，按日開罰50萬元，2011年至2013年累計4億2750萬元懲罰性違約金。

遠通電收認為，當初為改善使用率，提出改善方案，多投入21.5億元成本，違約金應該減為0元，應免付違約金，故提起民事訴訟，主張「懲罰性違約金債權不存在」。

高公局則表示，依照契約規定按日罰款並無違誤，且否認遠通電收有21.5億損失一事，認為影響遠通電收財務原因很多，不能全算在改善ETC方案上。