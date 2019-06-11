購屋38坪變33坪 地政事務所測量出包判國賠百萬

2019-06-11 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名李姓婦人花了870萬元在板橋買了一間38坪的房子，3年前轉手時發現板橋地政事務所測量有誤，房子實際坪數竟比登記坪數少了5坪，才驚覺自己多花了110萬餘元購買不存在的坪數，買賣也因此泡湯。事後，她因無法向原屋主追回全數溢付金額，改向板橋地政事務所提國賠，案經新北地院審理，今獲判勝訴。

判決指出，李婦是2016年6月轉售房屋時，買家發現坪數短少，經地政事務所重新測量後，才確定實際坪數只有33.4餘坪。事後，她曾依法向原屋主追討溢付價金，但經法院強制執行後只追回3萬2千元，因此再提國賠案，指測量人員的錯誤導致她的損失，應賠償她剩餘的107萬餘元。

審理時，板橋地政事務所指李婦已依其他方法求償，法院也判原屋主須返還價金，損害已經完全填補，主張自己無須負賠償責任。所方進一步表示，李婦雖然在強制執行後尚有107萬餘元缺口未補足，但此為債權執行的行政問題，並非所方更正房屋面積造成損害，況且李婦還持有債權，後續仍可繼續強制執行。