溢領購車補助 檢方起訴桃園客運董事長等11人

2019-06-11 19:17 中央社 桃園11日電



桃園客運公司吳姓董事長等11人，利用汰換購車需求，涉嫌向政府溢領購車補助款逾新台幣1244萬元，檢方今天依刑法行使業務登載不實文書、共犯詐欺取財以及商業會計法提起公訴。

桃園地檢署表示，依據「交通部公路總局公路汽車客運車輛汰舊換新補助作業要點」規定，客運業者購置車輛時，可檢附實際購車金額的合約書影本及購車單據影本送監理機關審查，並由交通部公路總局依該合約金額按比例計算核撥補助款。

檢方表示，桃園客運因應購車需求，於105年11月間舉辦議價會議，由國內多家大客車廠商進行簡報，桃園客運並由吳姓董座參與議價，會中並向得標廠商採購85輛車輛，但吳男因為考慮購車補助款，必須按照客運業者實際購車金額的一定比例計算，因此與廠商共同製作不實金額達3億7600萬元的購車契約，藉以虛增車輛單價。

檢方查出，全案經由廠商與桃園客運內部批示核准後，桃園客運以檢附文件發函給桃園市政府交通局，並代向交通部公路總局新竹區監理所桃園監理站、公路總局等單位，申請車輛汰舊換新補助，桃園客運公司藉此詐得1244多萬元的購車補助款。

桃園檢方調查後，依違反刑法行使業務登載不實文書、共犯詐欺取財，以及商業會計法、將吳姓董事長、得標廠商楊姓總經理等11人提起公訴。