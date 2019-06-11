遠通電收ETC官司 二審仍判免付4億違約金

2019-06-11 19:15 中央社 台北11日電



遠通電收不服高公局以國道電子收費ETC利用率，未達標而裁罰逾4億元，提起確認懲罰性違約金債權不存在訴訟，一審勝訴免付，高公局不服上訴後，二審高院今天駁回上訴。

交通部高速公路局與遠通電收的官司，主要是高公局在民國102年，以國道電子收費ETC利用率，未達合約標準，且改善作為不足，按日處新台幣50萬元的懲罰性違約金，並回溯自100年4月15日起至102年8月16日止，共計開罰4億2750萬元懲罰性違約金。

遠通電收不服挨罰，提起確認懲罰性違約金債權不存在訴訟，原本案件在台北地方法院民事庭審理，一度被認為公法上的爭議，移送台北高等行政法院，後來經台灣高等法院認定本案契約屬私法契約，轉回台北地院審理。

台北地院去年10月認定，高公局舉證不足，空言主張利用率落後。本件無從認定遠通電收有違約，因此判高公局對遠通電收開罰的懲罰性違約金不存在。

高公局不服，提起上訴，由二審台灣高等法院審理，今天宣判，駁回上訴；二審合議庭指出，高公局舉證不足，無法證明遠通電收利用率落後，有符合契約明定的服務品質或相關管理事項有重大違失，或嚴重影響高速公路收費營運管理且情節重大的情形。全案還可上訴。