女子賖帳買彩券 已付2110萬還欠600多萬

2019-06-11 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市蘇姓女子4年多來共超過2700萬元購買電腦彩券和刮刮樂，彩券行見她是鄰居，且是「大戶」，同意她賖帳。雙方後來對欠款談不攏，投注站指尚有600多萬元未付，代蘇女出面的家人認為已還清，鬧上法庭。基隆地院審理後，依投注站提出的借據和雙方協商內容，認定蘇女要還610萬元。全案可上訴。

判決指出，葉姓女子稱在2013年初開立彩券行，住在附近的蘇女當年12月開始去買彩券和刮刮樂，起先是現金交易，後來雙方熟了，同意蘇女賖欠，累積到一定數額再清償，但每次清償都未結清。由於要付現金給台彩公司，造成資金周轉壓力。

葉家為了留住客戶，由葉父出面與蘇女議定，未來購買彩券和刮刮樂按日對帳，並由葉父代蘇女償還，帳款即為蘇女的欠款。

去年初葉父稱代墊帳款也是向人借貸，要求蘇女一次清償數百萬元欠款。蘇女去年5月1日拿房屋所有權狀、印章、存摺當擔保，由葉父代向銀行貸款償還欠款。當欠雙方核算欠款為610萬元，蘇女並簽下借據。

蘇女辯稱，購買彩券後，葉女單方面把金額記在紙條上，她因智識未深，且基於信任未逐一核對。這些年來從她及女兒的帳戶，到去年1月18日前共匯給葉家父女共2110萬元，欠款已全數還清。

法官查出，蘇女和女兒、女婿去年5月14日曾到彩券行商討債務及清償事宜，葉女對蘇的女兒說「我先跟你確認，你媽媽欠的錢好不好」時，蘇的女兒表示「以後不要讓她買」、「真的要買，我們沒有辦法幫她付」，蘇的女婿則說「我們一定會還」、「我們等一下能先匯200 萬可以嗎？」