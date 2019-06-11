法官被控檢審不分 司法院移送監院調查

2019-06-11 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



司法院今召開人事審議委員會，會議中除決定法官調動外，將「檢審不分」的桃園地院法官何宇宸移送監察院調查。

桃院法官何宇宸承審劉興枋等人涉犯選罷法案件時，對劉和同案被告鄧進郎說「不說出實情就羈押」，主嫌劉威德認為何違反刑事訴訟法規定，聲請法官迴避。民間司改會去年6月28日具狀請求對何個案評鑑，法官評鑑委員會決議報由司法院交付人事審議委員會審議。另外，何在另案擔任妻子的訴訟代理人，人審會決議依法官法逕行送監院審查。

本次人審會決議如下：