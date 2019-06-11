法官被控檢審不分 司法院移送監院調查
司法院今召開人事審議委員會，會議中除決定法官調動外，將「檢審不分」的桃園地院法官何宇宸移送監察院調查。
桃院法官何宇宸承審劉興枋等人涉犯選罷法案件時，對劉和同案被告鄧進郎說「不說出實情就羈押」，主嫌劉威德認為何違反刑事訴訟法規定，聲請法官迴避。民間司改會去年6月28日具狀請求對何個案評鑑，法官評鑑委員會決議報由司法院交付人事審議委員會審議。另外，何在另案擔任妻子的訴訟代理人，人審會決議依法官法逕行送監院審查。
本次人審會決議如下：
(一)調派最高法院法官兼庭長邵燕玲、法官蘇振堂、吳謀焰等3人為公務員懲戒委員會委員。
(二)調派司法院司法行政廳廳長王梅英、人事處處長蔡新毅、台灣高等法院法官兼庭長鄭純惠、吳麗惠、梁玉芬、鍾任賜、林瑞斌、台灣高等法院調派最高法院辦理審判事務法官何信慶、高院台南分院法官兼庭長林英志等9人為最高法院法官。
(三)調派台北高等行政法院法官兼庭長林玫君、曹瑞卿等2人為最高行政法院法官。
(四)調派台灣高等法院法官兼庭長李瑜娟、吳淑惠、李麗珠、法官黃麟倫、陳麗玲、林孟宜、江翠萍、汪梅芬、台灣高等法院調派司法院辦事法官邱璿如、台灣高等法院調派法官學院辦事法官高玉舜、台灣高等法院台中分院法官陳毓秀、台灣高等法院台南分院法官蔡憲德、高院高雄分院法官蔡廣昇等13人於最高法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第61期分發（2022年間）前1日止。
(五)調派台北高等行政法院法官林妙黛、王俊雄、鍾啟煌等3人於最高行政法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第61期分發（2022年間）前1日止。
(六)調派台灣高等法院調派最高法院辦理審判事務法官周玫芳、蘇芹英、吳青蓉、周舒雁、王國棟、洪于智、李釱任、黃斯偉、鄭水銓等9人為台灣高等法院法官兼庭長。以上通過兼任庭長者，於派令加註：「本屆兼任庭長任期至法務部司法官學院司法官班第61期分發報到（2022年間）前1日止，得連任1次。」
(七)調派台灣高等法院法官王漢章、許炎灶、台北地院法官兼庭長黃柄縉、高院台中分院法官張道周、台北地院法官周泰德、士林地院法官許碧惠等6人，以原職調司法院辦事。高院法官顧正德為台北地院法官，並以新職調派司法院辦事。
(八)調派灣高等法院法官賴惠慈以原職調派法官學院辦事並兼主任秘書。調派台灣高等法台院法官游士珺、新北地院法官胡修辰等2人，以原職調法官學院辦事。
(九)調派高雄少年及家事法院法官兼院長陳美燕為台灣高等法院高雄分院法官。調派高院高雄分院法官鍾宗霖為高雄少年及家事法院法官兼院長。
(十)調派台東地院法官兼院長唐光義為高院台中分院法官兼庭長，於派令加註：「本屆兼任庭長任期至法務部司法官學院司法官班第61期分發報到（111年間）前1日止，得連任1次。」
(十一)調派福建連江地院法官兼院長劉長宜為台東地院法官兼院長。
(十二)同意智慧財產法院法官兼院長陳國成兼任院長任期延任。
(十三)士林地院試署法官趙彥強、新竹地院試署法官林涵雯、南投地院（調派台北地院辦理審判事務）試署法官張宏明、嘉義法院試署法官陳寶貴、高雄地院試署法官胡慧滿、橋頭地院試署法官台簡祥紋，試署成績均經審查及格。
(十四)新北地院候補法官陳佳妤、桃園地院候補法官吳佩玲、橋頭地院候補法官楊捷羽，候補成績均經審查及格。
(十五)推選最高行政法院法官劉介中、台北高等行政法院法官林秀圓、彰化地院法官梁義順、國立政治大學法律系副教授李聖傑等4人，為「司法院裁判書類審查委員會」委員。
推選最高法院法官袁靜文、台灣高等法院法官賴劍毅、新竹地院法官許翠玲、國立交通大學科技法律學院教授林志潔等4人，為「司法院庭長任期審查委員會」委員。推選灣高等法院台法官賴劍毅、中央警察大學刑事警察學系教授林裕順等2人，為「司法院職務評定再復核委員會」委員。
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