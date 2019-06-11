酒測測到0.24、0.28數據 法官：警違法蒐證酒駕無罪

2019-06-11 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



圖為台北地院。記者王聖藜╱攝影 分享 facebook

刑法處罰未肇事酒駕，標準是酒測值超過0.25成罪，劉姓男子酒駕，第一次被警察測出0.24未達標，第二次被測出0.28，依公共危險罪起訴；法官發現，劉第一次受測已有正確結果，警察卻測了第二次，違反規定，屬於「違背法定程序取得之證據」，判劉無罪。

台北地院判決書說，警方第二次取得的酒測值，無證據能力，不得作為犯罪的證據；劉雖然承認酒後騎車，但除了「0.28」的酒測紀錄表，檢察官並沒有提出其他證據證明劉不能安全駕駛。

2018年9月11日晚上8時許，劉姓男子在台北市萬華區青年路檳榔攤飲用啤酒，騎車上路，8時14分被警察攔檢，測得酒精濃度為0.28毫克，移送法辦，檢察官將劉起訴。

法院開庭，劉承認酒駕，否認不能安全駕駛，他告訴法官，警方前後要求他吹氣檢測2次，第1次酒測值是0.24毫克，第2次被測出0.28毫克，「按照第1次的數值，我沒有犯罪！」

法官調查，萬華分局高姓、李姓、陳姓員警攔下劉要劉吹氣後，酒測器的分析器螢幕出現「0.24」，不過，高姓員警要列印酒測紀錄時，主機發出「嗶」、「嗶」聲，跑出1張未顯示酒測值的紀錄表，警方於是要求劉再吹一次，第二次吹成「0.28」。

法官調查，酒測器廠牌與型號為「NTOXIMETERS」、「RBT IV」，是志伸公司代理進口、且檢定合格的產品，施測時還在合格期限內，依據向志伸函查，如果主機無法列印測試單，分析器的測試值仍屬正確，無法列印可能有臨時設備故障、電力不足等原因，因此，劉第一次吹氣螢幕顯示的「0.24」是正確測試結果。

法官認為，劉第一次吹氣後，已使測試器取樣分析完成顯示數值，依道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，已經成功的檢測，不論有無超過規定，均不得實施第二次檢測。

判決說，警察對劉實施第二次酒測，違反規定，不能認定程序正當，有重大瑕疵，所以劉第二次被測得的0.28毫克的酒精濃度，「是警方違背法定程序取得之證據」。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康