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誆hTC前台灣區前老總1.2億 高院判碟王科技張炳裕吐錢

2019-06-11 15:39聯合報 記者王宏舜╱即時報導

碟王科技開發公司負責人張炳裕，向宏達電前台灣區總經理朱光啟推售士林官邸附近部分土地，張取得1億2千萬元價款後，卻未辦理土地移轉登記。檢方查出，土地所有權屬威剛公司，非張持有，依詐欺罪起訴，一、二審皆判張2年8月徒刑，沒收未扣案犯罪所得5千萬台幣、150萬美金和541萬餘元人民幣。民事部分，高院民庭今判張應賠償詐騙所得。

張炳裕另因在空白支票上偽簽威剛公司董事長陳立白名字，最高法院前年依行使偽造私文書判他1年徒刑定讞，高院4月30日定兩案的應執行刑為3年6月。

張2011年告訴朱在士林官邸附近有塊精華地，願割愛出售1/10持分(約43.4坪)，以每坪280萬元計價、賠售，售價為1億2152萬元，保證土地日後每年獲利可達30%；朱信以為真，支付款項給張，但遲遲未收到買賣契約書和土地權狀。朱詢問張是否土地有問題才沒過戶，張敷衍「沒問題」，但朱私下訪查，發現土地所有權是威剛公司，提告詐欺。

張炳裕辯稱，土地原本是他與一名高雄地土共同持有，後來被威剛買走，他算是隱名合夥人，當初是找朱是要投資、並非賣地，沒有詐欺。

檢方調查，威剛2010年向高雄地主購買該筆土地，翌年奢侈稅要上路，威剛擔心被課稅，有意以13億元售出，當時張炳裕有意購地，之後因未付清價金而解約，從頭到尾都沒有取得該筆土地。

高院民事庭認為，張2011年7月間確實要求朱光啟出資購買土地投資額10%的權利，朱也同意投資，並先後交付投資款，但土地的所有權人是為威剛公司，張無任何支配、處分權，卻以不實事項誆騙，害朱誤信、支付鉅款，況且詐欺取財罪已經判刑定讞，認定張要負侵權行為損害賠償責任。

碟王科技開發公司負責人張炳裕，向宏達電前台灣區總經理朱光啟推售士林官邸附近部分土...
碟王科技開發公司負責人張炳裕，向宏達電前台灣區總經理朱光啟推售士林官邸附近部分土地，張取得1億2千萬元價款後，卻未辦理土地移轉登記，張被依詐欺罪判刑2年8月。高院民庭判張須賠償5千萬台幣、150萬美金和541萬餘元人民幣。記者王宏舜／攝影
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詐欺士林官邸人民幣

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