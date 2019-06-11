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罵人協會創辦人「草包」 法院判她賠2萬

2019-06-11 15:17聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名徐姓女子參加民間協會團體推廣社會福利觀念，前年1月因理念不同與創辦人起爭執，臉書直指創辦人只想利用協會做直銷，又批評對方是「草包」，結果被新北地院認定有貶損他人名譽的事實，須賠償對方2萬元。全案可上訴。

判決指出，徐女2016年7月與協會創辦人共赴韓國參加推廣活動，返台不久即與對方鬧翻，前年1月接續在臉書批評對方「只想利用這個（指協會）做直銷」、「我相信很多人看出她是個草包吧」和「草包現出原形」等語，因此被控損害名譽。

審理時，徐女辯稱是創辦人濫用協會做直銷，自己是糾正錯誤觀念。至於「草包」一詞，則是因為對創辦人行為感到失望氣憤，在沒有其他形容詞的情況下，用來表達強烈不贊同的口頭禪，沒有指涉對方人格。

法院調查，徐女指創辦人只想利用組織做直銷，其內容雖然會引起不悅，但該組織創辦人確實從事直銷，且有向成員推銷產品情形，因此認定此部分應屬可受公評範圍。

但法院認為，「草包」帶有嘲弄、輕蔑他人無知的意思，且會貶抑他人在社會上客觀存在的人格地位，屬辱罵負面詞語。徐女在公開不特定人均可瀏覽的網站討論區刊登言詞，客觀上足以造成對方社會評價降低，所以仍應負損害賠償責任。

徐女遭求償20萬元並在臉書刊登道歉啟事30天，但法院審酌她的財力後，認為求償金額過高，最後降低到2萬元。至於道歉啟事部分，法院也認為沒有必要。

徐姓女子因為罵人「草包」，被新北地院認定有貶損他人名譽事實，今被判賠2萬元。示意...
徐姓女子因為罵人「草包」，被新北地院認定有貶損他人名譽事實，今被判賠2萬元。示意圖／Ingimage
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