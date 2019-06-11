鋸政大蔣銅像腳挨告 台大生許哲榕辯轉型正義遭訴

2019-06-11 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國立政治大學一座蔣介石騎馬銅像馬腳於今年2月22日凌晨2時許遭鋸斷、撥漆，引起關注。台大城鄉所學生許哲榕挨告後坦承犯行，辯稱這是支持轉型正義方式，台北地檢署認定他故意毀損校方物品，今依毀棄損壞罪將他起訴。

案發後，許哲榕在民間團體陪同下開記者會，承認毀損銅像，將承擔法律責任，但面對政大的提告與求償，「遺憾的不是政大提告，而是校方選擇修復校園中的威權象徵」。

許哲榕說，作為行動者，必須承擔責任，但仍對政治大學的提告與求償感到遺憾，遺憾的不是被告，而是政大校方選擇修復校園中的威權象徵，這就是威權體系底層的協力者，也是之所以獨裁者常在特定場合豎立銅像的原因。

他說，之所以鋸除銅像馬腳，而非蔣介石頭顱，是因為轉型正義不僅是以去蔣化為目標，而是應該從最底部的威權體制參與者開始去除；政大銅像的馬匹，正好象徵整個黨國體系及軍警特系統等威權共犯結構最底層的協力者。

政大提告後，雙方並未談和解。許應訊時辯稱，鋸斷馬腳、潑漆都是為轉型正義，不希望過往威權體制繼續影響台灣。檢方認為，即便許藉此表達意識形態，但將校方物品毀損是客觀事實，因此今依毀棄損壞罪將他起訴。