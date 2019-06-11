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影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

2019-06-11 14:15聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東小琉球海龜是保育類海龜重要棲息地，每到假日吸引大批遊客前往朝聖，不時傳出遊客騷擾海龜的惡行，海巡署小球琉球安檢所昨天下午接獲檢舉，在街上逮捕騷擾海龜的男遊客；男子疑因摸不到海龜，竟用腳踩踏海龜，被岸巡隊員攔下時，該群浮潛客辯稱「沒摸到」，直到重踩海龜的影片曝光才承認，也成為小琉球騷擾海龜函送法辦首例。

海巡署南部分署第5岸巡隊小琉球安檢所昨天下午2時接獲當地民眾報案，報案人指他在小琉球花瓶岩附近海域浮潛拍攝海底生態時，意外拍攝到1名男浮潛遊客出手撥弄並騷擾海龜，甚至有用腳踩踏海龜的惡劣舉動，已達騷擾和可能傷害的程度，同時提供錄下的影片，希望揪出影片中的人。

安檢所長立即前往事發附近各民宿旅店比對追查，最後在衛生所前方發現疑似影片中騷擾海龜民眾，出示影片後帶回筆錄；並請國立台灣海洋大學海洋生物研究所程教授，判定影片中的海龜品種，確認為保育類綠蠵龜；訊後依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

第5岸巡隊表示，小琉球當地居民對海龜保育很重視，呼籲前來遊玩的民眾，接觸野生動物應把握「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金；民眾如發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護珍貴的海洋野生動物。

潛客在屏東小琉球花瓶岩附近海域浮潛拍攝海底生態時，意外拍攝到1名男浮潛遊客出手撥...
潛客在屏東小琉球花瓶岩附近海域浮潛拍攝海底生態時，意外拍攝到1名男浮潛遊客出手撥弄並騷擾海龜，甚至有用腳踩踏海龜的惡劣舉動。記者潘欣中／翻攝
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海龜小琉球海巡署

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