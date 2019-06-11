影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

2019-06-11 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東小琉球海龜是保育類海龜重要棲息地，每到假日吸引大批遊客前往朝聖，不時傳出遊客騷擾海龜的惡行，海巡署小球琉球安檢所昨天下午接獲檢舉，在街上逮捕騷擾海龜的男遊客；男子疑因摸不到海龜，竟用腳踩踏海龜，被岸巡隊員攔下時，該群浮潛客辯稱「沒摸到」，直到重踩海龜的影片曝光才承認，也成為小琉球騷擾海龜函送法辦首例。

海巡署南部分署第5岸巡隊小琉球安檢所昨天下午2時接獲當地民眾報案，報案人指他在小琉球花瓶岩附近海域浮潛拍攝海底生態時，意外拍攝到1名男浮潛遊客出手撥弄並騷擾海龜，甚至有用腳踩踏海龜的惡劣舉動，已達騷擾和可能傷害的程度，同時提供錄下的影片，希望揪出影片中的人。

安檢所長立即前往事發附近各民宿旅店比對追查，最後在衛生所前方發現疑似影片中騷擾海龜民眾，出示影片後帶回筆錄；並請國立台灣海洋大學海洋生物研究所程教授，判定影片中的海龜品種，確認為保育類綠蠵龜；訊後依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。