她懷孕驚覺他已婚痛心流產 求償渣男竟辯：你情我願

2019-06-11 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市吳姓男子腳踏兩條船，去年初登入「微信」搭訕、交往純情李女，同時又在去年中與另名何女結婚，但始終隱瞞「已婚」事實，直到李女懷身孕，何女好友看不下去，才輾轉私訊「他結婚了」。李女傷心欲絕、決心人工流產，並向吳男求償60萬元，沒想到吳男又辯兩人「你情我願」，並未侵犯女方貞操權，橋頭地方法院審結，判吳男賠20萬元。

李女陳稱，吳男去年1月17日透過微信搭訕她，隔月兩人進一步交往。雖李女曾在交往期間發現吳男有小孩，但男方始終稱未與孩子親媽結婚，且雙方已分手，李女不疑有他，繼續與吳男交往，並在同年9月懷孕，沒想到不久後，竟突然接獲吳男早在兩人交往期間就與另名何女結婚。

李女當下痛不欲生，只能人工流產，決心斷去與吳男聯繫。然而，李女精神蒙受巨大痛苦，指控男方違背善良風俗，侵害她貞操權，求償60萬元。

吳男當庭卻辯稱，李女自願與他發生性行為，並未侵害女方貞操權，況且，李女求償金額過高，請求法院駁回。

橋頭地方法院審理發現，吳男、李女對話記錄中，可見女方對質「當初你自己跟我講說，你跟她沒有結婚喔」，直說「全部都是你在騙我」，男方則苦苦認錯，「我知道是我錯了」。法官認為，明顯可見吳男刻意在與李女交往時，隱瞞已婚情事。

法官指出，吳男在去年6月15日與何女結婚，卻刻意隱瞞已婚身分，繼續與李女交往，害女方錯信他單身，自顧自投入情感、發生性行為，男方辯稱「兩情相悅」、同意發生性行為等論述已有明顯瑕疵，認定吳男損害李女貞操權。