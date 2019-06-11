幼童險吃過期白木耳 幼兒園挨罰18萬喊冤提告

2019-06-11 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台北市萬華區西門國小附設幼兒園去年因廚房有過期且拆封過的白木耳、柴魚片等食品，被台北市衛生局開罰18萬元，校方不服提行政訴訟，認為只是承辦人員未檢查庫存，「平常根本不會用到」，請求法官撤銷處分。台北地方法院認定校方確實有疏失，判校方敗訴，仍要依法罰錢，可上訴。

台北市衛生局去年4月23日會同衛福部食藥署等單位執行「學校午餐聯合稽查專案計畫」，到西門國小幼兒園廚房發現1包白木耳、1包焢湯柴魚片、1包柴魚片等，而3項食品都已超過有效日期，另因白木耳已經開封，疑有被幼童吃下肚的可能，依違反食安法開罰校方18萬元罰鍰。

校方主張，學校是教育機構，不是以營利為目的，也不是食品業者；另學校因為更換承辦人員、採購廠商，也導致作業方式和以往不同，而新的作業方式根本不會用到之前的庫存食品，承辦人員只是未確實檢查庫存，疏於丟棄過期食品，並沒有刻意「貯存」，認為處分已經逾越法律規範，請求撤銷原處分和訴願決定。

衛生局抗辯，依照衛福部的函文，校方為維護幼童的食品安全，有遵守食安法的義務，且過期食品沒有和其他食品區隔，也沒有明顯標示，確實有誤用的可能，加上有現場照片、稽查紀錄表等物佐證，校方違法事由明確，開罰並無不妥。