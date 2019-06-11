美籍華男逛三創偷拔蜘蛛人頭 繳3萬元緩起訴

2019-06-11 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名美籍華人Joseph Hwang今年間在三創生活園區一間玩具店購買蜘蛛人模型，頭卻不小心壞掉，他請求店家退換貨遭拒，竟異想天開，跑去店內偷拔掉展示品的頭攜出欲佔為己有，挨告竊盜。台北地檢署調查後，考量他坦承犯行且無前科，今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫3萬元。

位於北市市民大道旁的三創生活園區，6樓「動漫基地」主打匯集美、日系熱門動漫主題，包含「野獸國」、「鋼彈GBT」、「哈玩具」、「玩具e哥」等電玩與模型店都入駐其中，成為台北最大動漫粉絲新殿堂。

檢警調查，今年間，Joseph Hwang隻身一人前往6樓某間模型店內，趁店員及顧客不注意，伸手直接將價值8千元的展示用蜘蛛人模型頭部拔起，遮掩放入袋中攜出。店員巡視發現蜘蛛人「頭不見了」，大吃一驚馬上調閱監視畫面。

店員發現，一名身材高大的男子神情鬼祟，伸手偷走模型。原先苦無辨識方式可循線追查該名男子真實身分，殊不知，過一陣子，該名男子重返店內「逛逛」，店員認出臉後隨即報警逮補。

據了解，Joseph Hwang到案後辯稱，當初有先向店家詢問可否退換貨，被拒絕，只好出此下策。檢察官考量他因一時失慮致罹刑章，事後坦承犯行，深表悔悟，歷此司法程序應有所警惕，依法給予緩起訴處分，以勵自新，期限1年，須支付公庫3萬元。