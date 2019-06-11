親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
阿羅哈國道車禍
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

秋行軍蟲入侵後 台灣還能多做什麼？

林東芳旁店面招租布條寫「除牛肉麵外」 房仲揭內幕

美籍華男逛三創偷拔蜘蛛人頭 繳3萬元緩起訴

2019-06-11 13:07聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北市一名美籍華人Joseph Hwang今年間在三創生活園區一間玩具店購買蜘蛛人模型，頭卻不小心壞掉，他請求店家退換貨遭拒，竟異想天開，跑去店內偷拔掉展示品的頭攜出欲佔為己有，挨告竊盜。台北地檢署調查後，考量他坦承犯行且無前科，今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫3萬元。

位於北市市民大道旁的三創生活園區，6樓「動漫基地」主打匯集美、日系熱門動漫主題，包含「野獸國」、「鋼彈GBT」、「哈玩具」、「玩具e哥」等電玩與模型店都入駐其中，成為台北最大動漫粉絲新殿堂。

檢警調查，今年間，Joseph Hwang隻身一人前往6樓某間模型店內，趁店員及顧客不注意，伸手直接將價值8千元的展示用蜘蛛人模型頭部拔起，遮掩放入袋中攜出。店員巡視發現蜘蛛人「頭不見了」，大吃一驚馬上調閱監視畫面。

店員發現，一名身材高大的男子神情鬼祟，伸手偷走模型。原先苦無辨識方式可循線追查該名男子真實身分，殊不知，過一陣子，該名男子重返店內「逛逛」，店員認出臉後隨即報警逮補。

據了解，Joseph Hwang到案後辯稱，當初有先向店家詢問可否退換貨，被拒絕，只好出此下策。檢察官考量他因一時失慮致罹刑章，事後坦承犯行，深表悔悟，歷此司法程序應有所警惕，依法給予緩起訴處分，以勵自新，期限1年，須支付公庫3萬元。

北市竊盜檢察官

相關新聞

空少批血汗工廠、詐騙集團 華航民事二連敗

2019-06-11 10:46

桃園客運詐領公路局千萬補助款 起訴董事長吳運豐11人

2019-06-11 09:27

摸胸摸大腿作勢親吻 他因「思覺失調」減輕其刑

2019-06-11 07:50

她懷孕驚覺他已婚痛心流產 求償渣男竟辯：你情我願

2019-06-11 13:25

幼童險吃過期白木耳 幼兒園挨罰18萬喊冤提告

2019-06-11 13:07

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

護送役男竟能貪 屏東村幹事詐領2萬交通費

2019-06-11 12:17

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

知名日籍攝影師來台受傷反挨告 檢：民宿非法經營

2019-06-11 11:46

1女欠租車金被車行拘禁 連男友及3名友人也走不了

2019-06-11 11:16

他窮極無聊綁狗求關注 結果GG了

2019-06-11 11:10

志工藤條狠抽屁股「管教」 身障男皮膚壞死罹敗血症

2019-06-11 10:38

不滿開車被鳴喇叭 莽男扯斷計程車司機領帶被判拘役

2019-06-11 10:14

法院判離！夫非洲做生意 妻看新聞驚見加入肯亞詐騙集團

2019-06-11 09:10

十大槍擊要犯奪2命 判無期

2019-06-11 01:14

警又酒駕 刑事小隊長撞傷女子

2019-06-11 01:05

七七行館案 陽管處3官員逆轉無罪

2019-06-11 00:21

台灣有一部「送中條例」法？ 法務部：嚴正澄清

2019-06-10 21:43

狠男毆死老父妻子嚇到要離婚 他竟要求幫還20萬卡債

2019-06-10 21:42

曾辱警奴才獲不起訴 他自詡全台最厲害訟棍但這回栽了

2019-06-10 19:24

北巿日本料理店老闆娘遭擄案 主嫌5人起訴

2019-06-10 18:41

敬鵬惡火6消防殉職案首開庭 董事長否認：沒參與廠務

2019-06-10 17:46

新北貪警疑躲澎湖不入獄 臉書竟暢聊猛批韓

2019-06-10 17:45

「蝦」整人 男子不甘分手訂外送惡整前女友

2019-06-10 16:34

富少隧道飆藍寶堅尼釀2死3傷 檢痛批：競駛為樂

2019-06-10 16:22

闖紅燈稱被虎頭蜂咬 法官：被咬還騎車？

2019-06-10 15:47

南台灣警察3天2酒駕 偵查隊長被拔官

2019-06-10 15:26

父遭子逆倫掐脖撤告 返家遭嗆「打死你剛好」也原諒

2019-06-10 13:03

桃園男租屋當大麻農場 辯為省錢自種自吸

2019-06-10 12:45

七七行館案3官員逆轉無罪理由 高院：無圖利證據

2019-06-10 12:21

闖澡堂持手機假裝偷拍男舍友 台大生獲不起訴

2019-06-10 12:08

與中南海酒店業者有債務糾紛 男花30萬找槍手射破大門

2019-06-10 12:06

已身背4條人命 槍擊要犯KTV槍殺2人無期徒刑定讞

2019-06-10 11:32

男代客炒股吸金28億 檢起訴求重刑併罰1億元

2019-06-10 11:22

4億債務糾紛擄料理店董娘 主嫌等5人遭起訴妨害自由

2019-06-10 10:53

昭輝炒股募資達9億元 女董座等5人證交法起訴

2019-06-10 10:50

4天13人上當詐騙170萬元 車手頭判3年6月

2019-06-10 10:49

檢貪73萬一、二審判決差異大 高院：值得列案例研討

2019-06-10 10:47

「七七行館」案延燒6年 陽管處3官員逆轉無罪

2019-06-10 10:27
看更多

熱門文章

影／國一南崁重大車禍1死8輕重傷 南下大塞車

2019-06-10 16:19

不斷更新／阿羅哈遊覽車衝破國道護欄掉橋下馬路 累計造成3死11傷2無恙

2019-06-11 12:33

阿羅哈客運衝出國道有預兆 乘客緊抓手把逃過死劫

2019-06-11 10:13

南台灣警察3天2酒駕 偵查隊長被拔官

2019-06-10 15:26

國1南下重大車禍 傷亡名單出爐

2019-06-10 17:17

涉9百公斤安毒走私 2缐2星警官失蹤月餘被逮

2019-06-10 17:43

阿羅哈遊覽車衝邊坡釀三死 公總：駕駛昨開車9小時、間隔休逾10小時

2019-06-11 07:54

曾辱警奴才獲不起訴 他自詡全台最厲害訟棍但這回栽了

2019-06-10 19:24

影／中投公路狂飆？25歲女稱趕上課撞死小貨車司機

2019-06-11 12:01

男坐鐵軌遭台鐵電聯車撞死 南下部分列車延誤

2019-06-11 07:38

新北貪警疑躲澎湖不入獄 臉書竟暢聊猛批韓

2019-06-10 17:45

中尉後勤官性侵男同事 還在6人飲料中下藥被判刑

2019-06-10 13:59

端午連假淡水三芝天天打架 警方今晚強勢擴檢硬起來

2019-06-10 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top