護送役男竟能貪 屏東村幹事詐領2萬交通費

2019-06-11 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



屏東崁頂鄉公所傅姓村幹事涉趁護送役男至營區，浮報詐領交通費，二審高雄高分院依貪汙罪判他1年8月徒刑、褫奪公權2年，宣告緩刑4年。圖與本案無關。圖／本報資料照 分享 facebook 屏東縣崁頂鄉公所的傅姓村幹事涉趁執行「護送役男至營區」業務，1年多間詐取交通費共2萬500元，他3年前向廉政署自首，被依貪汙罪嫌起訴。全案二審高雄高分院考量他自首繳回不法所得，應已知警惕，依犯公務員利用職務機會詐取財物罪，判1年8月徒刑、褫奪公權2年，宣告緩刑4年並支付國庫6萬，可上訴。

判決指出，傅姓男子2014年10月間擔任屏東縣崁頂鄉公所民政課村幹事，辦理護送役男入伍時，他從崁頂或潮州火車站搭到屏東火車站後，隨即轉搭屏縣府的入營專車至台中成功嶺、嘉義中坑、台南官田等7營區，仍不實申報交通費，每趟分別詐158元至1008元不等。

傅姓男子後來自知此行為觸法，2016年11月向廉政署南調組自首接受法辦，但他辯稱初任公務員不清楚申領出差旅費規定，是詢問同事才這樣報，他更否認有意詐欺或貪汙。

一審認為，屏縣府的員工出差旅費規範有寫明「機關專備交通工具者，不得報支交通費」，且傅的同事也幫他填過申領單據，認定傅知情卻浮報，自2014年12月到2016年3月，共詐得28趟交通費2萬500元。

一審考量傅沒有前科，是一時貪念觸法，對於公所財政沒造成嚴重影響，也符自首要件、繳回不法所得，應該知道警惕不會再犯，依28個貪汙罪共判2年徒刑、褫奪公權2年，宣告緩刑4年，支付公庫6萬元，接受法治教育3場。

傅姓男子上訴後承認有犯普通詐欺罪，二審合議庭認為他藉執行公務產生請領差旅費的機會來詐財，不過這28趟交通費分6次申報，依6罪改判1年8月徒刑、褫奪公權2年，宣告緩刑4年並支付公庫6萬元，接受法治教育3場。