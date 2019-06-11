影／中投公路狂飆？25歲女稱趕上課撞死小貨車司機

中投公路台中、南投交界的烏溪橋昨天傍晚近6時發生死亡車禍，25歲邱姓女子駕駛黑色轎車，疑似超車不當，高速撞翻小貨車，70歲蕭姓小貨車駕駛臉部變形，傷勢嚴重，連忙幫忙CPR，但蕭姓駕駛仍因傷重不治。邱女否認飆車，表示趕著去南投救國團上煮咖啡的課程，車速有比較快。台中市警局霧峰分局說，警方從民眾提供的行車紀錄器影片，看不出邱女與其他車輛競逐，警方詢後，依過失致死罪嫌移送法辦，今天相驗蕭姓男子遺體，釐清意外發生原因。

有目擊者表示，昨天傍晚駕駛黑色轎車一路在中投公路往草屯方向狂飆，沿途時速破百，還不斷變換車道，不料在烏溪橋時，高速撞上行駛在外側車道的小貨車，撞擊力道猛烈，小貨車彈向內側車道翻覆，車身被撞凹成了廢鐵，駕駛受困駕駛座，頭顱變形，當場失去呼吸心跳。

目擊者指出，肇事的黑色轎車後因撞上中央分隔島，車頭全毀，穿著黑色T恤的女駕駛也有小擦傷，下車查看發現貨車駕駛困在駕駛座上，傷勢嚴重，當場嚇傻，跪地幫貨車駕駛施以CPR試圖挽救，雙手還染滿鮮血，但無奈貨車駕駛傷勢太過嚴重，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。