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百萬人「反送中」大遊行後，香港政府為何仍無動於衷？

知名日籍攝影師來台受傷反挨告 檢：民宿非法經營

2019-06-11 11:46聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

日籍知名攝影師石川直樹（Naoki Ishikawa），圖片左邊。圖擷自@str...
日籍知名攝影師石川直樹（Naoki Ishikawa），圖片左邊。圖擷自@straightree8848
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日籍知名攝影師石川直樹（Naoki Ishikawa）今年3月間來台，入住北市一間民宿，在浴室梳洗時玻璃門突然從門縫整片破碎，造成他受傷。豈料，民宿反要求賠償並控告他涉毀損罪，台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，今將他不起訴，另函請行政機關調查負責人非法經營民宿。

根據相關報導，石川直樹於1977年出生東京。生於文藝世家的他，祖父是無賴派作家石川淳。就讀早稻田大學第二文學部歷史民俗系、東京藝術大學美術學院博士。

他對人類學、民俗學懷抱著濃厚興趣，便決定實地走訪各地，親身感受風土民情，並以旅行、探險經驗為主題，發表一系列作品。他曾經獲得「三木淳獎」、「講談社出版文化獎」、「日本攝影新人獎」、「東川獎新人作家獎」等。

檢警調查，石川直樹今年3月間疑似為工作取材來台旅行，入住北市中山區一間民宿。豈料，他在浴室梳洗時，（乾濕分離）玻璃門突然從門縫整片碎裂，他慘遭割傷。民宿人員趕往處理，卻要求他賠償損失，他刷卡付款後離境。民宿擔心他離境後會退刷，反控告他涉毀損。

檢方偵查階段，函詢北市府發現該間民宿未辦妥登記，屬非法經營，因此另函請行政機關調查非法經營民宿的責任。至於石川直樹被控毀損部分，認定罪嫌不足，依法給予不起訴處分。

民宿北市攝影

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