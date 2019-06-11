1女欠租車金被車行拘禁 連男友及3名友人也走不了

2019-06-11 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



曾女向車行租車，積欠租車金等，車行老闆林金成等人找到曾女、及其江姓男友，涉嫌強押拘禁在車行，強逼兩人籌款6萬5000元交付，連前來協助的莊女、黃男、「阿建」也遭拘禁，並迫莊女賣機車還欠款，台中地檢署依妨害自由等罪起訴林金成等4人。

起訴書指出，林金成（33歲）、林金鴻（37歲）、黃傑鍵（33歲）是台中市霧峰區天曜車行的實際負責人、掛名負責人及員工，而陳立凱（40歲）則為林金成的好友。 林金成等人因曾女透過黃男向天曜車行租車，積欠2017年6月13日至17日的租金共6500元、闖紅燈罰單、過路費91元、刮損車體而須賠償的修理費1萬8000元，遂於17日晚間，據車上所安裝的GPS定位器，在台中市大里區中興路一家炒麵店，找到在用餐的曾女及其江姓男友。

林金成等人恫嚇稱「要把場面弄得很難看嗎？不然就跟我回車行」，使曾女及江男心生畏懼，隨林金成等人至車行，被拘禁在車行內，陳立凱要求兩人交付6萬8000元，否則不讓兩人離去。

曾女及江男便聯絡友人莊女、黃男前來借款，莊女載「阿建」抵達車行，林等人毆打「阿建」，曾女、江男、「阿建」也遭拘禁，林並揚言若今天錢籌不出來，就要將莊女的機車賣掉，沒錢就不能離開，拿不到錢就要押上山去處理。