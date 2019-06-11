他窮極無聊綁狗求關注 結果GG了

2019-06-11 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



彰化一名男子昨天在自己的臉書上PO出兩張照片，照片中一隻棕色的狗，嘴巴及四肢都被紅色膠帶綁住，並奮力掙扎，男子還寫著「報恩的時候到了」，結果被網友肉搜，並請動保人員到場關切，依動保法開出罰單。

照片PO出後，馬上被網友在網上轉貼，指責他虐狗，要求大家肉搜，短短幾個小時，就有數千人關注，「虐狗叫報恩？」、「不會把牠殺了吧」、「在哪裡，我也想把你綁起來試試報恩的滋味」，網友群情激憤，雖然這名男子在臉書上的訊息不多，但網友發揮偵探的精神，很短的時間裡就找到這名男子所在地在彰化。

網友不只前往現場關切，還向彰化動保單位及警方通報，動保人員與警察都趕到現場，但發現狗好好的，這名無聊男承認「只是好玩」，網友還向鄰居查問，鄰居表示男子平常與狗兒感情不錯，常看到在一起玩。

後續前往了解的網友也把現況PO在網路上，但仍得不到網友的諒解，「用這種方式求關注太過份了吧」、「怎麼不把自己綁起來呢」，而稍晚看到訊息的網友，不清楚狗兒安全，仍然在網上大罵，男子的臉書湧進大量的留言，逼得他只好把臉書關閉。