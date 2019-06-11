空少批血汗工廠、詐騙集團 華航民事二連敗

2019-06-11 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



2017年、華航罷工周年，空服員工會與各運輸業工會齊聚交通部，抗議改革跳票、漠視過勞、打壓抗爭，並將紅色油漆潑向空服員，象徵血汗過勞。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 中華航空前年製作「三萬英呎的幸福工作，空服員的完美旅程」短影片，以空姐為主角，記錄空服員報到、參加任務簡報、勤務等工作，鏡頭還拉到越洋航段組員休息區域、入住浪漫的組員飯店。影片目的是招募空服員，強調月薪65K以上，並享有保障年休等優渥福利。但空少張書元留言指「台灣惡名昭彰的兩件事-血汗工廠、詐騙集團。中華航空，兩者皆是。」，華航求償、要求道歉，台灣高等法院今仍判華航敗訴。

刑事部分，華航也曾控張誹謗、公然侮辱及毀損，台北地檢署不起訴。

華航指控，張書元在「623交通運輸工時大體檢行動」活動時，竟與其他成員配合演出，他穿著制服任由他人將血紅色顏料潑灑全身，象徵「血汗工廠」，潑漆影像傳播無遠弗屆，嚴重貶抑華航長期經營的品牌形象。而張又在臉書上發文「潑在我身上的紅色顏料，象徵的其實就是一天一天被剝削同事的血汗」、「面對無良的資方」，華航認為言詞具煽動性。

華航打民事訴訟，提告求償1元、要求登報道歉。張書元質疑 「拍攝這個廣告的目的，居然是用來欺騙社會新鮮人！」，他質疑的問題十分具體，提及的數據都經過詳細計算，用「詐騙集團」這個字或許激烈，但是在描述空服員的辛勞與照片的光鮮亮麗恰恰相反，不是外人所知。

台北地院認為張書元的言論與超長工時、休息時間不足、人力不足等勞動議題相關，華航是世界知名的飛航企業，勞動條件、內部人事管理涉及飛行安全核心，這是可受公評之事，去年5月14日駁回華航之訴。

華航上訴，高院就事實陳述部分審酌，認為張書元非虛構事實來妨害華航名譽；在意見表達部分，張也是就可受公評之事表達意見，探討空服員休息時間、航班的問題，就算言詞過於尖酸，依舊受憲法言論自由保障。另外在行動劇中，張穿華航制服讓其他表演者潑紅漆，高院認為工會法也保障表現自由，在行動劇中潑灑紅漆，一般社會也能夠理解、接受，因此駁回華航上訴。

張2017年6月23日在臉書上發言表示，「潑在我身上的紅色顏料，象徵的其實就是一天一天被剝削同事的血汗。」。