桃園客運詐領公路局千萬補助款 起訴董事長吳運豐11人

2019-06-11 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園客運去年5月爆發弊案遭檢調搜索，檢調查出董事長吳運豐與副董、經理及多名承辦人員，2016年11月利用購買低底盤公車，和廠商謀議把議價金額虛報為3億7600萬元，向公路總局詐得1244萬多元補助款，檢方今偵結，依詐欺等罪嫌起訴桃客董事長吳運豐等11人。

檢方指出，桃園客運為因應購車需求，2016年11月22日早上11點在公司會議室舉辦議價會議，由國內各家大客車場簡報，桃客包含董事長吳運豐（87歲），副董黃伯弘（57歲）、業務部總經理楊世勳，以及梁姓經理、吳姓經理、林姓副理等人參與議價。

議價後因雲從龍公司提出報價較低，吳等決定以3億5625萬元向雲從龍採購10輛大客車、75輛低底盤公車，總共85輛；但吳等考量公路總局核發的購車補助款，是按照客運業者實際購車金額一定比例計算，

吳為爭取更高額補助款，就和雲從龍楊姓負責人、採購業務蔡姓負責人謀議，由楊指示蔡製作不實金額共3億7600元的購車契約，藉此虛增車輛價單，再交給桃客公司；吳運豐為掩飾價差，就另用桃客名義和雲從龍簽立虛偽的車體廣告租約、協議書，藉此營造雲從龍有花錢委託桃客播廣告。

檢方查出，桃客業務部管理組張姓副組長並於2016年12月2日、12月26日，分別製作桃客公司內部簽呈，並在後方檢附「載有真實購車金額的議價紀錄」、「載有不實購車金額的購車契約」、「不實車體廣告租賃契約及協議書」等，再逐級上呈申請用印。

經修車廠曾姓廠長批准後，桃客就將該文件發函給桃園市政府交通局，由交通局向交通部公路總局新竹監理所桃園監理站、新竹區監理所及公路總局等。

並分別依「105年度公路公共運輸提升計畫第2波計畫補助案」、「105年度精進市區客運低地板車輛比例專案補助案」、「105年度第2波公路客運車輛汰舊換新審核及金費分配表補助案」，一共申請詐得1244萬多元個購車補助款。