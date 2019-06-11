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法院判離！夫非洲做生意 妻看新聞驚見加入肯亞詐騙集團

2019-06-11 09:10聯合報 記者曾健祐╱即時報導

許男拋家棄子去肯亞做生意，老婆看新聞驚見他加入肯亞詐騙集團。示意圖／ingima...
許男拋家棄子去肯亞做生意，老婆看新聞驚見他加入肯亞詐騙集團。示意圖／ingimage
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許姓男子2014年10月丟了1句「要去非洲做生意」，拋下妻子、年幼女兒飛往肯亞，期間也不和家人聯繫，2年後許妻透過肯亞電信詐騙案新聞，驚見老公名列遭遣送大陸的台籍嫌犯行列，被判刑12年正在北京第二監獄服刑，她向法院訴請離婚，院方認為雙方已無維持婚姻的可能，判准離婚。

許妻主張，婚後生了1個女兒，但老公游手好閒、不務正業，2014年10月突然跟她說要和朋友去非洲做生意，隨即收拾行李飛去肯亞，拋下她獨自照顧小孩，期間也聯絡不上對方，直到後來在新聞報導中國大陸在肯亞破獲詐騙集團，她驚覺老公竟身在畫面中，這才知曉他從事詐騙工作。

她還說，先生遭跨海移送中國北京公安局，經北京市第二中級人民法院判處有期徒刑12年，而在丈夫離家至被逮捕期間，他都沒返台履行同居義務，認為遭對方惡意遺棄，認為彼此婚姻不能維持，請求判准離婚、女兒監護權歸她單獨行使。

桃園地院囑託法務部依海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，協助調查取證而接受北京市第二中級人民法院協助調查取證之司法互助時，許男表示同意放棄到庭陳述。

法院認為，許到肯亞說詐騙，2016年被逮移送中國北京公安局，遭判處12年，已在去年4月19日送往北京第二監獄服刑，許從2014年10月5日出境後就未返台，和妻子已經分居4年，加上遭判刑12年已入獄，客觀上難共同經營婚姻。

加上許對於老婆離婚請求，已表示同意離婚，未再以書狀做意見陳述，並表示放棄到庭陳述，顯然主觀上已無維持婚姻意願，本件也顯然可歸責於許男，判處離婚獲准；另法院根據訪視報告，認定許妻親職能力穩定，判處女兒監護權由她獨自行使。

北京離婚肯亞

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