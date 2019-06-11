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韓國瑜問鼎第一障礙是「牠」？ 賴神、花媽都曾遭毒手

摸胸摸大腿作勢親吻 他因「思覺失調」減輕其刑

2019-06-11 07:50聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民賴姓男子去年在飲料店，見貌美的「小芳」在滑手機，上前搭訕，以手撫摸她的大腿，還摟腰摸胸，並作勢親吻，經被害女嚇得向路人求救後報警，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役40日，得易科罰金。得上訴二審。

賴男坦承他用手拍「小芳」的左大腿及摸頭作出親吻動作，但並未摟腰摸胸。法官將他送醫院作精神鑑定出他罹患思覺失調症，於鑑定期間觀察到賴員認知功能有明顯缺損與退化。推論他在日常生活中，可能受疾病影響，思考彈性不佳，也缺乏整合概念。

鑑定結果，認為賴男有再犯或危害公共安全之虞，建議接受完整的治療與限制其飲酒行為等情。可知賴男於本案行為時，顯因精神障礙，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，已顯著減低，依刑法規定減輕其刑。

判決書指出，賴男於去年8月9日在台中市一家飲料店，見「小芳」於該店座位區內滑手機之際，靠近藉詞搭訕時，竟意圖性騷擾乘人不及抗拒，以手撫摸她的左大腿，又對她摟腰摸胸，並作勢親吻，被害人試圖撥電話求援，復遭他抱住。經被害人掙脫推開後，當場向路人求救，始報警查悉上情。

法官審酌，賴男為逞私慾，竟對於女性身體任意觸摸，顯不尊重他人對於身體之自主權利，造成被害人心理陰影，遂予以判處拘役40日，以示懲儆。

台中市民賴姓男子去年在飲料店，見貌美的「小芳」在滑手機，以手撫摸她的大腿，還摟腰...
台中市民賴姓男子去年在飲料店，見貌美的「小芳」在滑手機，以手撫摸她的大腿，還摟腰摸胸，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役40日，得易科罰金。圖／本報資料照
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