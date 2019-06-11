台鐵電聯車台南柳營撞路人1死 南下部分列車延誤

2019-06-11 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



一輛台鐵列車今天上午6點27分南下行經台南柳營義士路平交道附近時撞上坐在鐵軌上男子，男子捲入車廂底部當場死亡，男子約60歲，死因與身分待查，案由鐵路警察局新營派出所處理中。