狠男毆死老父妻子嚇到要離婚 他竟要求幫還20萬卡債

2019-06-10 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園周姓男子長期對印尼籍妻子施暴，老婆不堪虐待2016年離家，未料事隔沒幾個月，周獨自照顧重症的父親時，竟失去耐心拿皮帶抽爸爸，還拉頭去撞牆，害他活活被打死，被依傷害致死罪遭判刑7年6個月；周妻得知公公死於非命，害怕若和周繼續生活也有危險，向法院訴請離婚獲准。

周妻主張，自己是印尼人，2000年來台工作認識周，幾年後就結婚，自己後來也取得台灣國籍，但先生婚後情緒失控、暴力虐待等人格缺陷暴露無遺，不務正業常常因口角就毆打她，自己委曲求全、百般容忍，期望丈夫可以幡然悔悟。

她說，但對方依然故我，甚至變本加厲，直到2016年她認清事實離家，從此雙方沒聯繫，直到去年3月，她才得知先生竟將公公打死，即將入獄服刑；她認為，身為外籍配偶，1人隻身在台、孤苦無依，老公既有毆死父親前車之鑑，擔心日後再繼續生活也有危險，請求法院判准離婚。

周男表示，希望妻子可以替他償還積欠銀行的20萬元卡債，因為之前自己有留70萬元給對方，加上入獄至今1年多，老婆不顧夫妻之情未曾來探視，請求她償還35萬元，並表示同住期間只有推妻子一次，雙方僅拉扯衝突。

法官認為，周妻婚後不堪暴力虐待2016年起就離家，和周彼此幾乎無聯繫，同年11月周就犯下傷害父親致死案件，被判處7年6個月確定，去年3月29日入監前和老婆告知，妻子依法於1年內請求離婚，為有理由，判准2人離婚。