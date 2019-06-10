曾辱警奴才獲不起訴 他自詡全台最厲害訟棍但這回栽了

2019-06-10 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



男子郭岱庭因為辱警「奴才」，今年4月才被士林地院依公然侮辱判有罪，今天又因直播時和搭乘火車時飆髒話嗆人「我先殺你老婆」、「讓你知道什麼叫全台灣最厲害的訟棍」等語，再被新北地檢署認定是公然侮辱和恐嚇起訴。

郭男去年11月因勞資糾紛引起警方關切，由於辱罵員警「你是奴才」被移送妨害公務罪，經士林地檢署調查後，今年1月獲不起訴處分。但是，員警另提自訴，士林地院認為他欠缺尊重他人的法治觀念，依公然侮辱罪判他拘役15日，得易科罰金，1個月內在4大報擇一刊登道歉聲明始可緩刑2年。

郭男因辱警事件備受關注，但他今年1月又因勞資糾紛在臉書直播上飆罵三字經開嗆，且直接點名陳姓前雇主「你去死啦」，又恐嚇對方「我先殺你老婆」、「我讓你知道失去最愛的人會怎麼樣」等語，致使對方心生畏懼報警。

另外，郭男今年初因乘車時講話聲音太大被妙齡女子制止，竟反罵對方「你長得好看有什麼用，以後你就用身體賺錢，人家為什麼說胸大無腦」，還自詡「全台灣最厲害的訟棍」，揮舞手中竹竿嗆說「我又不是流氓，要不然我就拿竹子打你了」等語，結果也真的因此挨告。