北巿日本料理店老闆娘遭擄案 主嫌5人起訴

2019-06-10 18:41 中央社 台北10日電



29歲徐姓男子等5嫌今天凌晨主動帶答女到中山警分局投案。記者蔡翼謙／翻攝 分享 facebook

台北市知名日本料理店答姓老闆娘遭擄案，台北地檢署今天偵結，依妨害自由等罪起訴徐姓主嫌等5人，其中徐嫌在押，將在週三移審法院決定是否續行羈押。

台北市警察局中山分局日前召開「喬債務真擄人，遭警逼投案」記者會指出，4月15日吉林路上某知名日本料理店前發生擄人案，警方接獲報案擴大追緝，隔天徐姓主嫌帶著被害人自行前往分局投案，另有4人隨即到案。

警方指出，答姓被害女子是一家知名日本料理店的老闆娘，日前疑協助大慶證券莊姓前董事長處理債務，4月15日下午2時許，在日本料理店前遭徐姓主嫌等5人擄走，過程中徐嫌還持辣椒水噴向答女特助。

警方偵訊徐姓主嫌等人後移送複訊，台北地檢署檢察官4月16日依涉犯擄人勒贖等罪嫌聲押徐嫌，一度遭台北地方法院陳姓法官以檢察官未附逮捕通知書等理由駁回，後經台灣高等法院發回更裁，北院認為逮捕程序合法且有羈押禁見必要，裁定徐嫌羈押禁見；徐嫌不服提抗告遭駁回，全案羈押確定。

針對徐嫌的羈押案，北院陳姓法官在法官論壇表示是檢察官事後擅自補附逮捕通知書，並非法官漏看，還質疑聲請羈押的檢察官不到庭，引發北院、北檢隔空交火；陳姓法官後來於4月底在法官論壇發表聲明，坦承疏失漏看逮捕通知書，並表達歉意。