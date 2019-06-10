敬鵬惡火6消防殉職案首開庭 董事長否認：沒參與廠務

2019-06-10 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園敬鵬工業去年4月28日大火，火勢沿著風管「反常」由高樓往低樓燒，釀成6名消防員殉職悲劇，敬鵬董事長黃維金等6人被依業務過失致死罪嫌起訴；今首度開庭，黃否認犯嫌，表示他任內負責營運，廠務沒有參與，辯護律師表示，盼法院釐清起火點、原因，藉此讓全台工廠有學習機會。

黃維金否認業務過失致死罪嫌，表示自己從1979年加入敬鵬當總經理，主要負責營業項目，常在國內、外接洽客戶，工作十分沈重、忙碌，而建築結構、廠務是當時董事長主導，直到2003年董事長去世，他才兼任董事長，去年大火是公司首次發生如此嚴重的意外。

對於是否清楚敬鵬平鎮三廠外牆設置的PP材質風管，以及二廠、三廠之間相連的通道，黃均表示自己當時沒有參加過建廠小組，是到火災後才知有PP材質風管，也不清楚相連通道的興建細節。

而有關檢方起訴起火原因，黃的律師表示，根據監視器、廠外拍到影片等跡證，起初有冒煙、味道是在5樓印刷房及調墨間，並非預烤箱區，且消防署補充報告也是這麼認定。

律師還說，加上當初外牆、頂樓大火時，廠內監視器完全沒有拍到任何火光，與起訴認定起火點事證不符，因此希望法院調查釐清，藉此讓全台工廠有學習機會，未來避免類似的大型火災。

檢方起訴指出，起火點位於三廠5樓隧道式預烤箱區，上方熱排風管內壁附著易燃有機化合物14年未清理，因高溫接觸粉塵才引燃，加上敬鵬擅自在二、三廠搭違建連接，且防火外牆還違法設置易燃的PP風管，導致火勢「異常」順著風管穿透樓層快速往1樓燃燒，最後消防員受困內部死亡。