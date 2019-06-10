超跑富少隧道飆車釀2死3傷 檢方起訴痛批：競駛為樂

2019-06-10 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



心靈海集團富少游瀚甯，去年7月7日駕駛藍寶堅尼小牛超跑，以時速128公里，高速行駛進入自強隧道，失控撞擊隧道內工程車釀成2死3傷。士林地檢署今日偵查終結，認為游瀚甯為「競駛為樂」，關閉超跑ESC系統、超速競駛，導致車輛失控，全案依照過失致死罪嫌起訴。

起訴書指出，游瀚甯去年7月6日，在臉書連繫林姓租車業者，以12小時2萬元租下藍寶堅尼LP560-4，並邀約健身同好競駛。隔日上午5點20分，游駕駛超跑沿著自強隧道左側車道行駛，接近第三涵洞時，見到前方有工程車想減速閃避，但嚴重超速，又關掉ESC系統，變換到右車道時，無法保持車輛動態穩定，失控擦撞右側車道護欄後，又往左側車道偏行，撞擊張等3名工人，導致超跑上的劉女、隧道內張姓工人當場死亡。

檢察官查出，游瀚甯競駛過程，頭戴GoPro錄影及手機錄影，起駛前說，「What’up ，CY主播here，now we are going to have some fun baby. Let’s go」，根本就是以競駛為樂。游載著劉姓女友駛入限速40公里的自強隧道，卻以平均時速高於140公里超速行駛，最高時速達170公里。

檢方調查，根據超跑儀表板殘骸，時速指針停在超過約128公里（80英哩處），游瀚甯為了競駛，關掉ESC系統，避免系統限制引擎動力、煞車，導致看到工程車時閃避不及，失控自撞護欄、偏行，撞上施工工人，導致2死3傷。

檢方指出，林姓業者向洪姓車主調借超跑，洪向林表稱，車儀表板引擎燈號亮起，代表「進氣歧管漏氣」，引擎馬力不足，速度受限，但仍可正常行駛。林姓業者試車在時速110公里，行使、轉彎、煞車皆無異常。

林供稱，有告知游瀚甯，引擎燈號亮是進氣歧管問題，不影響正常駕駛。7月6日晚上10時許，游瀚甯用臉書向林稱「車會抖動開不快」，林再度回應，是進氣歧管問題，不影響正常駕駛。

檢察官認為，超跑從洪交付給林，再轉給游，ESC燈號未亮起，代表系統無異常，游沒有詢問ESC系統有無異常，超跑雖然進氣歧管漏氣，速度無法達到300公里以上極速，但仍可以時速百餘公里行駛。

游瀚甯供稱，試車發動引擎時，引擎抖動、熄火、煞車力道不均、ESC系統燈號亮起，「車又老又差」，租車業者應有基本道德，保證車況無異常。