闖紅燈稱被虎頭蜂咬 法官：被咬還騎車？

2019-06-10 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名陳姓男子去年10月闖紅燈被罰款1800元，興訟主張自己當時被虎頭蜂叮咬，隨時有休克可能，必須儘快就醫，要求撤銷罰單，但新北地院認為他既然知道自己隨時可能休克仍騎車上路，對交通和其他用路人的生命安全造成更大危害，不符合緊急避難原則，今天判他敗訴。全案可上訴。

判決指出，陳男是去年10月1日下午4時許騎經樹林區環漢路5段時闖紅燈被抓。他興訟主張當時是因為被虎頭蜂叮到，要到台北三軍總醫院就診，怕身體不適休克，才會闖紅燈，並非故意違規，如果執意要罰，希望能輕罰600元的紅燈右轉違規項目。

法院調查，陳男違規行為屬實，其雖有提出診斷書和藥袋作為證明，但診斷書所記載的日期是10月20日，藥袋所示也是一般藥局，並非三軍總醫院國軍台北門診中心的地址，因此對其說法存疑。

法院認為，陳男既然已出現身體不舒服的狀況，也害怕隨時休克的危險，本應搭計程車、救護車或請親友協助送醫，不應該繼續駕駛車輛，但他仍自己騎車上路，更闖越路口紅燈，倘若途中發生休克或因違規發生交通事故，更有可能造成一連串汽車追撞，導致其他用路人傷亡。