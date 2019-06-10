親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

闖紅燈稱被虎頭蜂咬 法官：被咬還騎車？

2019-06-10 15:47聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名陳姓男子去年10月闖紅燈被罰款1800元，興訟主張自己當時被虎頭蜂叮咬，隨時有休克可能，必須儘快就醫，要求撤銷罰單，但新北地院認為他既然知道自己隨時可能休克仍騎車上路，對交通和其他用路人的生命安全造成更大危害，不符合緊急避難原則，今天判他敗訴。全案可上訴。

判決指出，陳男是去年10月1日下午4時許騎經樹林區環漢路5段時闖紅燈被抓。他興訟主張當時是因為被虎頭蜂叮到，要到台北三軍總醫院就診，怕身體不適休克，才會闖紅燈，並非故意違規，如果執意要罰，希望能輕罰600元的紅燈右轉違規項目。

法院調查，陳男違規行為屬實，其雖有提出診斷書和藥袋作為證明，但診斷書所記載的日期是10月20日，藥袋所示也是一般藥局，並非三軍總醫院國軍台北門診中心的地址，因此對其說法存疑。

法院認為，陳男既然已出現身體不舒服的狀況，也害怕隨時休克的危險，本應搭計程車、救護車或請親友協助送醫，不應該繼續駕駛車輛，但他仍自己騎車上路，更闖越路口紅燈，倘若途中發生休克或因違規發生交通事故，更有可能造成一連串汽車追撞，導致其他用路人傷亡。

法院認為，陳男縱使真的遭虎頭蜂屌，因而身體不適，但依情節判斷，其行為並不符合緊急避難「唯一而必要手段」的原則，因此判他敗訴。

新北一名陳姓男子去年10月闖紅燈被罰款1800元，興訟主張自己當時被虎頭蜂叮咬，...
新北一名陳姓男子去年10月闖紅燈被罰款1800元，興訟主張自己當時被虎頭蜂叮咬，隨時有休克可能，必須儘快就醫，要求撤銷罰單（示意圖與事件無關）。本報資料照片
分享

新北計程車北門
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

南台灣警察3天2酒駕 偵查隊長被拔官

2019-06-10 15:26

父遭子逆倫掐脖撤告 返家遭嗆「打死你剛好」也原諒

2019-06-10 13:03

「蝦」整人 男子不甘分手訂外送惡整前女友

2019-06-10 16:34

超跑富少隧道飆車釀2死3傷 檢方起訴痛批：競駛為樂

2019-06-10 16:22

桃園男租屋當大麻農場 辯為省錢自種自吸

2019-06-10 12:45

七七行館案3官員逆轉無罪理由 高院：無圖利證據

2019-06-10 12:21

闖澡堂持手機假裝偷拍男舍友 台大生獲不起訴

2019-06-10 12:08

與中南海酒店業者有債務糾紛 男花30萬找槍手射破大門

2019-06-10 12:06

已身背4條人命 槍擊要犯KTV槍殺2人無期徒刑定讞

2019-06-10 11:32

男代客炒股吸金28億 檢起訴求重刑併罰1億元

2019-06-10 11:22

4億債務糾紛擄料理店董娘 主嫌等5人遭起訴妨害自由

2019-06-10 10:53

昭輝炒股募資達9億元 女董座等5人證交法起訴

2019-06-10 10:50

4天13人上當詐騙170萬元 車手頭判3年6月

2019-06-10 10:49

檢貪73萬一、二審判決差異大 高院：值得列案例研討

2019-06-10 10:47

「七七行館」案延燒6年 陽管處3官員逆轉無罪

2019-06-10 10:27

騎機車被前男友連堵3次 女發現被裝追蹤器提告

2019-06-10 09:46

入侵高鐵訂票系統差點騙走20萬 台灣駭客天才遭起訴

2019-06-10 09:40

離婚追討薪資 「小老闆娘」敗訴

2019-06-10 01:19

竹聯堂主性侵潛逃 登查緝專刊

2019-06-10 01:11

10分鐘繞回？ 被台62甲同個測速器連拍兩次駕駛喊冤

2019-06-09 23:12

酒測值超過1毫克還喝不夠 男子騎車買酒被抓

2019-06-09 19:37

國中畢業假扮演講來賓 白吃白喝男在新竹踢到鐵板

2019-06-09 18:11

孕妻流產血崩？男演技爆發裝可憐詐騙餐飲店遭起訴

2019-06-09 17:26

高雄男重度心衰仍駕車 慘釀2死坐牢再慘賠

2019-06-09 17:20

越南移工台灣養狗殺來吃 違反動保法判刑

2019-06-09 17:15

台人泰國設詐騙機房重判 卻苦稱「虧錢」

2019-06-09 16:30

赴美人工受孕得龍鳳胎 仲介遭檢舉收1萬美金被起訴

2019-06-09 15:37

中市大里3男凌晨鬥毆 警：影響安寧社維法裁罰

2019-06-09 12:32

撞到車桿歪後視鏡斷肇逃 男辯感冒頭暈不知撞傷人

2019-06-09 12:21

泰林地區擴大臨檢 告發交通違規19件

2019-06-09 10:58

「我睡過你老婆」莽男處理債務糾紛嗆這句被判刑

2019-06-09 10:55

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53
看更多

熱門文章

影／埔里第三市場遭祝融 攤位全燒光估損上千萬元

2019-06-09 19:29

赤膊男持棍闖陌生人住處嗆聲 雙手被眾人反綁慘遭毆死

2019-06-10 12:44

國中畢業假扮演講來賓 白吃白喝男在新竹踢到鐵板

2019-06-09 18:11

台南刑事小隊長開車撞機車 酒測值高達1.38毫克

2019-06-10 13:46

10分鐘繞回？ 被台62甲同個測速器連拍兩次駕駛喊冤

2019-06-09 23:12

剛領議長獎 少女雙載噴飛遭輾斃

2019-06-09 23:55

已婚業代搞上酒店妹 「怪不得老公想往外跑」正宮爆氣

2019-06-09 23:54

中尉後勤官性侵男同事 還在6人飲料中下藥被判刑

2019-06-10 13:59

傳訊總經理夫人「愛你」還求婚 大學教授偷吃要賠30萬

2019-06-10 12:38

影／竹圍漁港戲水釀悲劇 姊妹一死一昏迷

2019-06-09 16:39

媒介國中小女友援交抽成 軟爛男友被判5年

2019-06-09 17:19

影╱漁港戲水姊妹1死1命危 單親母病逝姊妹相依境遇堪憐

2019-06-09 20:48

入侵高鐵訂票系統差點騙走20萬 台灣駭客天才遭起訴

2019-06-10 09:40

香到崩潰！好市多洗髮精「24hr飄香」 引發兩派論戰

2019-06-10 11:43

「七七行館」案延燒6年 陽管處3官員逆轉無罪

2019-06-10 10:27

騎機車被前男友連堵3次 女發現被裝追蹤器提告

2019-06-10 09:46

南台灣警察3天2酒駕 偵查隊長被拔官

2019-06-10 15:26

嘉市「黃昏市場幫」又闖禍 這次毆死上門嗆聲男

2019-06-10 13:38

噁表叔脫褲蹭小姪女下體 賠30萬輕判免入獄

2019-06-10 00:53

影／台中青桐林生態園區木棧道坍陷 消防局：6遊客受傷

2019-06-10 14:37

好心邀友來家未料請狼入室 罹癌父住院期間女兒遭殃

2019-06-10 10:29

瑞芳暗夜傳槍響 疑酒後口角連轟13槍3人受傷

2019-06-10 07:14

離婚追討薪資 「小老闆娘」敗訴

2019-06-10 01:19

台南婦人酒後心情不佳 不慎墜樓獲救

2019-06-10 12:10

台中青桐林生態園區木棧道坍塌8人摔落！5人無法動彈

2019-06-10 14:26

少年機車雙載下觀音山撞石獅 路人紛紛馳援

2019-06-10 11:29

已身背4條人命 槍擊要犯KTV槍殺2人無期徒刑定讞

2019-06-10 11:32

高雄男重度心衰仍駕車 慘釀2死坐牢再慘賠

2019-06-09 17:20

誤認被警車搶道追進派出所理論 駕駛不滿遭警咆哮

2019-06-10 13:31

高雄清晨鬥毆 停車場打完又心有不甘到醫院嗆輸贏

2019-06-09 17:34

影／國一南崁重大車禍9人輕重傷 南下大塞車

2019-06-10 16:19

端午收假…休旅車釀悲劇

2019-06-10 01:03

檢貪73萬一、二審判決差異大 高院：值得列案例研討

2019-06-10 10:47

用餐尖峰時段一輛轎車衝入火鍋店 1男子受傷

2019-06-09 21:09

划龍舟遇強風17人翻船落海 海巡馳援全數獲救

2019-06-09 19:39

印度留學生趕酒吧掉手機 警調閱數十監視器尋回獲好評

2019-06-09 23:12

父遭子逆倫掐脖撤告 返家遭嗆「打死你剛好」也原諒

2019-06-10 13:03

越南移工台灣養狗殺來吃 違反動保法判刑

2019-06-09 17:15

端午連假淡水三芝天天打架 警方今晚強勢擴檢硬起來

2019-06-10 14:31

「黃昏市場幫」毆死闖門男 4人交保2人請回

2019-06-10 15:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top