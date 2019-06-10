父遭子逆倫掐脖撤告 返家遭嗆「打死你剛好」也原諒

2019-06-10 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄龔姓男子去年9月深夜和父親起口角，竟涉嫌動手掐脖，龔父掙脫後氣得到警局報案，沒想到一返家龔又逆倫嗆「沒拿刀殺你不錯了」，龔父痛心再提告，不過審理期間，經調解龔父願原諒他，傷害部分撤告，高雄地院依犯恐嚇危害安全罪判龔拘役30日、宣告緩刑3年，期間保護管束，禁對父親家暴及騷擾。可上訴。

判決指出，龔姓男子（35歲）9年前曾約未成年到MTV包廂強制性交，事後一直打電話向少女家屬致歉，獲對方諒解同意法院給緩刑，合議庭認為他有悔意、應不會再犯，判1年10月徒刑，宣告緩刑3年確定。

不料2018年9月29日晚間7點半時，龔姓男子因相處問題和父親發生口角，他竟出手掐住父親脖子，造成左頸部有挫傷，龔父隨即前往警局提告傷害；但9點45分返家，龔疑似不滿父去報案，怒嗆「沒拿刀殺你不錯了」、「打幾次了又怎樣」、「打死你剛好而已」等語。