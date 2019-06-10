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無視103萬人「反送中」！港府堅持612強勢二讀

父遭子逆倫掐脖撤告 返家遭嗆「打死你剛好」也原諒

2019-06-10 13:03聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄龔姓男子去年9月深夜和父親起口角，竟涉嫌動手掐脖，龔父掙脫後氣得到警局報案，沒想到一返家龔又逆倫嗆「沒拿刀殺你不錯了」，龔父痛心再提告，不過審理期間，經調解龔父願原諒他，傷害部分撤告，高雄地院依犯恐嚇危害安全罪判龔拘役30日、宣告緩刑3年，期間保護管束，禁對父親家暴及騷擾。可上訴。

判決指出，龔姓男子（35歲）9年前曾約未成年到MTV包廂強制性交，事後一直打電話向少女家屬致歉，獲對方諒解同意法院給緩刑，合議庭認為他有悔意、應不會再犯，判1年10月徒刑，宣告緩刑3年確定。

不料2018年9月29日晚間7點半時，龔姓男子因相處問題和父親發生口角，他竟出手掐住父親脖子，造成左頸部有挫傷，龔父隨即前往警局提告傷害；但9點45分返家，龔疑似不滿父去報案，怒嗆「沒拿刀殺你不錯了」、「打幾次了又怎樣」、「打死你剛好而已」等語。

全案審理時，龔姓男子認罪，也向父親致歉調解成功，龔父願意再給他機會，具狀撤回告訴，龔的傷害犯行獲判公訴不受理；恐嚇危害安全罪則屬公訴罪，法官考量龔父已原諒他、同意給予緩刑，僅處拘役30日，易科罰金3萬元，並宣告緩刑3年，期間保護管束、禁止對父親實施家暴及騷擾行為。

高雄龔姓男子去年9月涉掐父親脖子遭報案提告，又怒嗆「沒拿刀殺你不錯了」等語，事後...
高雄龔姓男子去年9月涉掐父親脖子遭報案提告，又怒嗆「沒拿刀殺你不錯了」等語，事後都願意原諒撤告，高雄地院依恐嚇危害安全罪判龔拘役30日、宣告緩刑3年，禁止對父親家暴及騷擾。圖／本報資料照
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恐嚇家暴
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