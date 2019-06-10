七七行館案3官員逆轉無罪理由 高院：無圖利證據

2019-06-10 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



苗栗縣前縣長劉政鴻胞弟劉政池竊佔國土，在陽明山蓋「七七行館」別墅並私挖地窖，台灣高等法院依水土保持法非法占用致水土流失未遂罪2罪判他2年徒刑，偽造文書部分判刑4月得易科罰金，地下貨櫃屋沒收，女兒劉冠余被訴偽造文書部分仍無罪。

劉表示對判決感到遺憾，本案自2013年爆發以來，他「負屈含冤迄歷六載」，家人受牽連，二審仍遭不利事證蒙蔽，覺得萬分沈痛。

判決中，最受矚目的是一審被依圖利罪判刑6年的前陽明山國家公園管理處長蔡佰祿、遭判刑2年7月的陽管處建管小組長李朝盛及建管小組技士謝文華，今天全獲判無罪。

蔡佰祿雖坦承審照過程中，知道劉政池的身分，擔心機關預算壓力，但與李朝盛、謝文華都否認故意違法核照。

高院審理期間，謝文華表示，自己是依法規而獨立審核，當時調查員在詢問他時，曾說了句「我們不會這麼白目」，他脫口「你講得好白」，卻被法官誤認為承認讓依法不能核准的案子通過。蔡佰祿說，2013年11月21日晚上因受「不正訊問」以致於認為自己違法，而產生了「自白」。蔡的律師辯護稱，事隔14年，蔡又因案離職、受疾症困擾，檢察官將506-4上的30098建號倉庫和506-3上的A、B棟建物混為一談，前提事實錯誤。

李朝盛則說，調查局一開始以證人身分傳他，經過10小時的詢問後，21日晚間檢察官改以「被告」身分傳訊，他身心俱疲、恐懼，在地檢署時，因受錯誤引導而有不利己的供詞。

高院認為，謝文華歷次擬辦簽呈中，詳列可能爭議，並以表列方式記載函查結果與申請人說明情形，檢附參考資料，李朝盛也簽註意見，沒有匿飾爭點。展照申請部分，則經不知情的承辦人員說明審酌依據，沒有受到關切的指示。

2000年陽建字第5號建造執照及2008年陽使字第8號使用執照雖經撤銷確定，但核發過程是由劉政池以親人名義當申請人，利用2000年年4月18日滅失登記的詐欺手段，隱匿申請整建泉源路臨77-2號建物（實為泉源路77號建物）倉庫，並以不實的切結書變更房屋稅籍資料，使泉源路臨77-2號建物得以冒用泉源路82號稅籍，再利用2000年6月9日會勘機會，胡稱30098建號的附屬建物倉庫已經消失，現場存在的泉源路臨77-2、臨77-3號門牌建物都與之無關。