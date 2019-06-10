已身背4條人命 槍擊要犯KTV槍殺2人無期徒刑定讞

2019-06-10 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



曾列十大槍擊要犯的陳勇志21年前在台南路易十三KTV開槍，造成2死2傷，他四度被判處死刑，最高法院去年發回更審；台中高分院更三審改判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

最高法院指出，綜合考量現階段的刑事政策，重在教化功能，陳勇志犯後不是毫無悔悟之心，仍有矯治、教化可能，他的惡性未達應與世永久隔離的程度。若施以最長期監禁輔以教化，讓陳勇志能深入反省，矯正偏差價值觀念，培養正確之人生觀，仍有改過遷善的可能性。另外，考量對被害人家屬的情緒，維持社會治安秩序，彰顯對一般大眾警示意義等，認為處陳勇志無期徒刑，將他與社會隔離，已可達成社會防衛目的。

陳勇志1998年3月12日凌晨於台南路易十三KTV替友人理論，朝包廂內周姓男子等4人連開8槍，造成2死2傷，一審、二審、更一審、更二審均判他死刑。最高法院去年4月12日認定全案有調查未盡、判決理由不備的違法事由，發回台中高分院更審。

台中高分院更三審認為，陳勇志一時失去理智槍殺2人罪證明確，造成的危害非輕，但但陳槍殺人的行為，與用殘忍手段凌遲被害人致死的反社會性仍然有所差異，考量陳的犯行「未達犯罪情節最重大」、「有再教化可能」。

台中高分院合議庭指出，陳勇志服刑期間經過監所人員教誨後，已深刻體會過往的錯誤，加上嘉義長庚紀念醫院專業醫師的鑑定結果，認定陳若施以教化，仍有再教育、再社會化的可能，無剝奪生命權的必要，故改判無期徒刑、褫奪公權終身。

陳勇志犯下多起殺人、擄人勒贖、恐嚇取財案，逃亡大陸10多年，2010年在大陸深圳落網，遣返台灣。除1998年在台南路易十三槍殺2人外，他1997年12月間凌晨曾在台中金錢豹犯下槍擊案，造成曾姓女服務生死亡；1998年4月28日在台中市普羅酒店涉嫌持槍掃射，導致陳姓女經理死亡，此二案已判處無期徒刑定讞。