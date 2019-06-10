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美女調查官赴美FBI受訓 用台北101、皮蛋行銷台灣

2019-06-10 11:32聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局與美國聯邦調查局國家學院、美軍印泰司令部今天聯合舉辦「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」，甫從FBI受訓結業的美女調查官蔡佩汶是會場上的「嬌點」，她說受訓期間有特別向FBI同學介紹台北101，還有特有食品皮蛋、珍奶讓美國學員印象深刻，紛紛想來台灣旅行。

蔡佩汶指出，受訓印象最深刻的就是FBI會舉辦「國際之夜」，每位同學都會介紹自己的國家，她在攤位上掛滿中華民國國旗，還準備高粱酒、粽子、珍珠奶茶、刈包、皮蛋等特色小吃，讓在場256名學員更能認識台灣。

她說，令同學印象最深刻的就是皮蛋，因為她把皮蛋的英文取名為「千年之蛋」，許多美國同學看到這個名稱又害怕、又想試，有同學吃了1個1千多歲的蛋，感覺味道很特別，對台灣留下深刻印象。

美國FBI國家學院自1961年起，每年都會邀請調查局、警政署菁英前往受訓，調查局今年遴選國際事務處女調查官蔡佩汶赴美受訓，接受為期10周的訓練，結訓前要挑戰陸戰隊級的「黃磚道」10公里森林障礙賽。

蔡佩汶表示，「這個障礙賽困難度滿高的，因為不僅要爬、要翻，有的高度甚至有2、3樓這麼高，還有些很陡直的坡與泥巴路，這個10K還滿有挑戰性，我們很多學員事前不知道有哪些障礙，當場要想辦法解決這些障礙，每年都有很多人受傷，因此事前都要簽切結書，過去還曾有學員死亡。」

她笑說，許多美國人以前常把台灣跟泰國搞混，因此她在受訓公開演講時，不斷向其他學員提及台北101，讓許多人更認識台灣，也很意外知道台灣是個主權、民主自由的國家，而且非常先進。

調查局長呂文忠表示，這是台灣首次舉辦「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」，顯示台灣與美國FBI關係密切，將來在共同打擊跨國性犯罪上會有更緊密合作。

調查局美女調查官蔡佩汶赴美FBI受訓。記者張宏業／攝影
調查局美女調查官蔡佩汶赴美FBI受訓。記者張宏業／攝影
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調查局長呂文忠(右)與美女調查官蔡佩汶合照。記者張宏業／攝影
調查局長呂文忠(右)與美女調查官蔡佩汶合照。記者張宏業／攝影
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FBI台北101調查局
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