4億債務糾紛擄料理店董娘 主嫌等5人遭起訴妨害自由

2019-06-10 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市中山區一家日式料理店答姓董娘，捲入去年大慶證券前董事長莊隆慶脫產跳票案，遭5名男子潑灑辣椒水、強押至山區討債。台北地檢署查出，主嫌徐春暉是幫桃園債主彭盛昌討債，今依妨害自由罪起訴徐、陳、周、林、戴等5名男子。徐目前在押，預計將於後天送審，由法院決定是否延押。

檢警調查，4月15日下午2時，陳姓男子開車載著徐春暉（29歲），而林姓男子載著周、戴前往日本料理店，手持辣椒水朝答女噴灑，答女躺在地上反抗仍被周、戴兩人硬拖上車、強行蒙臉，一旁男助理見狀連忙報警。

徐等5人將答女載往新店山區一間土地公廟旁租屋處，將她眼嘴貼住、手上束帶，轉往禾風汽車旅館談判。接著開往萬華等處繞行，再開去碧潭山區，揚言要把她「埋掉」。徐知悉已被警察鎖定，決定於16日清晨0時搭乘計程車與答女一同去中山分局投案。

檢警查出，大慶證券公司前董事長莊隆慶向桃園彭盛昌借款，因答女與莊隆慶胞妹莊明理（大慶現任董座）熟識，雙方透過答女處理債務糾紛，談好條件是交付支票後，答女這方會給予票面上約一半的現金（意即債務約打5折）。

豈料，答女卻未如期支付現金，也沒退還支票，一直避不見面。彭認為答女侵吞49張支票，價值至少4億元，委託徐討回支票。徐找上周姓友人及陳姓表哥，友人再夥同小弟下手擄人。答女受控期間表示票不在自己手上，撥電話給相關的沈姓男子，詢問「票在哪？」對方回答「票在地檢署」。

徐主動投案後，警方將他移送台北地檢署複訊，內勤中午訊後認定有串、滅證之虞，依妨害自由罪將他聲押禁見，原先法院認為程序不合法裁定駁回，案經抗告，高等法院撤銷發回，法院第二次開庭後裁准。

檢方調查後，認定徐等5人涉犯妨害自由罪，今依法起訴。至於委託人彭僅要求徐幫忙討債，並未指定方式，妨害自由是徐等5人個人行為，彭不在本案調查範圍內。