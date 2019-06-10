昭輝炒股募資達9億元 女董座等5人證交法起訴

2019-06-10 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



生產汽車塑膠零件上市公司昭輝，林姓女董座與擔任總經理的先生林男，為拓展業務增建廠房，決定增資籌措資金，委由陳姓男子炒股，讓股價從2014年3月3日初期收盤價48.60元，至2015年1月29日期末收盤價97.00元，上漲百分之99.58，順利募得9億多元，被金管會察覺異狀，檢方偵結依違反證交法起訴林姓董座等5人。

檢方指出，昭輝自2012年上市至2014年初，每股股價介於24.5元至49.95元，2013年起有擴充大陸地區業務及購買土地、廠房需求計畫，所以擬定以增資方式籌措資金，為提高股價，林姓女董（59歲）和先生林姓總經理（59歲），透過顏姓友人牽線，認識股市作手陳男、證券公司營業員劉女。

陳（39歲）見昭輝當時市場成交量低，具有容易操控的特性，建議拉抬股價藉以活絡交易量，並增加投資人參與昭輝現金增資意願以提高募資金額，林姓夫妻身為公司派雖有猶豫，但為了籌資仍和陳、顏及劉等市場派人士，謀議把同類股帝寶工業當時每股約100元作目標價。

林姓夫妻提供5000萬元資金、5000仟股昭輝公司股票，作為陳操縱的籌碼，並約定陳應於1年後返還該資金、股票，過程也討論由劉協助以盤後鉅額交易方式，使陳取得他們之前應允的5000仟股，陳並提出1200仟股作為陳操縱的報酬。

檢方查出，2014年間，陳每次會將約5000萬元不等金額，作為皇凱公司、宏願公司之證券交割帳戶派出昭輝公司股票之交割款，但為規避追查，林女指示將交割款轉匯到她和林男在境外成立帳戶，以擔保質借方式，擔保陳以上閎公司名義，將借款匯進他指定帳戶，作為後續購入股票資金。

檢方發現，其等透過循環賣股、資金移轉及擔保質介方式，使陳男向EFG香港分行陸續借得美金1340萬元，再由劉透過盤後鉅額配對交易方式，購入皇凱、宏願帳戶內之昭輝股票共6197仟股，其中1200仟股約定支付陳的報酬，剩下4997仟股作為陳操縱之用，劉也因此獲12萬多元績效獎金。

而陳取得資金後，將大部分昭輝股票以盤後鉅額交易方式在集中市場出脫變現，金額約1億元，作為炒股資金，部分昭輝股票轉入人頭帳戶，佈局完成後，正式在盤中時以一般交易、網路下單，以連續大量高價委託買進、少量低價賣出，及在盤中相對成交方式，炒作昭輝股票。

檢方指出，其等操作股價行為，製造該檔股票價量齊揚假象，致昭輝股價於分析期初（2014年3月3日）收盤48.60元至期末（2015年1月29日）收盤價97.00元，上漲百分之99.58、振幅百分之130.45，背離同期間同產業塑膠工業類股指數跌幅百分之2.66（振幅百分之20.38）。

昭輝並於2015年1月29日公告現金增訂價為93.25元，同年2月4日公告現金增資收足股款，順利募得資金9億3250元。