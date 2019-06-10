4天13人上當詐騙170萬元 車手頭判3年6月

2019-06-10 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



林姓男子去年8月間加入詐欺集團，擔任電腦手及車手頭，利用集團所有電腦及讀卡機，確認被害人匯款金額及匯入人頭帳戶能否使用，再以微信行動電話通訊軟體聯繫車手取款，10月落網後，檢警查出短短4天計有13名民眾受騙，詐騙金額170多萬元，台南地院合議庭認林犯3人以上共同詐欺取財既遂罪及未遂罪，應執行3年6月徒刑，可上訴。

然而，檢方認林涉嫌違反組織犯罪條例、違反洗錢防制法提起公訴，合議庭認林依上級指示，並非犯罪組織的指揮角色，且每日領取9千元不法所得，詐欺贓款交由其餘共犯，與洗錢行為構成要件有別，合議庭認無罪。

檢警調查，嘉義市謝姓女子去年10月29日接獲詐騙電話，自稱是多年未見友人，亟需用錢，向她借款15萬元，謝女不疑有他，匯款進入其指示帳戶，車手在12分鐘內8次提款，馬上領走14萬元9千元。據清查，同月27日至30日4天，該集團以類似手法詐騙13名受害者，不法所得逾170萬元。

檢警循線在30日深夜11時50分許，在嘉義市查獲林及3名車手，當場扣得筆記型電腦1台、晶片讀卡機3台、行動電話3支。林被依違反組織犯罪條例等案件，檢方提起公訴。